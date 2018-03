Tebas torna a atacar l'independentisme i posa Guardiola en el punt de mira

El president de La Lliga, Javier Tebas, ha tornat a carregar contra l'independentisme. Ara, amb Pep Guardiola com a objectiu principal. Ha criticat aquest dilluns que el tècnic del Manchester City llueixi el llaç groc en suport dels independentistes catalans a la presó, i ha assegurat que els dirigents que romanen entre reixes de forma preventiva per ordre del jutge Pablo Llarena van voler "fer una rebel·lió".

"És gent que va voler fer una rebel·lió en aquest país. Per això estan a la presó, no per anar al convent", ha assenyalat Tebas, en el marc de la seva participació en la jornada "Drets Audiovisuals a l'Esport. Cap a un nou model d'entreteniment", que s'ha celebrat a l'ISDI de Madrid, organitzada per l'Associació de Lligues Professionals Espanyoles.

El màxim responsable de LaLiga ha assegurat que li sembla "malament" que Guardiola segueixi fent gala d'aquest símbol. Cal recordar que l'entrenador català va ser sancionat per la Federació Anglesa de Futbol (FA) per violar la reglamentació i "exhibir un missatge polític".

Guardiola, que té de termini fins a aquest dilluns a la tarda per presentar al·legacions davant la Federació, ha lluït el llaç groc en les rodes de premsa i trobades del Manchester City tant en la Premier League com en la Lliga de Campions.

