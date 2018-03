Una portaveu de l'ANC, sancionada per tallar l'AP-7 en l'aturada de país del 3-O

Mentres vosaltres no feu el que heu de fer i el que us vàreu comprometre a fer quan ens vàreu demanar el vot el dia 21D, el poble en paga les conseqüències. #vergonya #noesteualalçada @Esquerra_ERC @Pdemocratacat @JuntsXCat pic.twitter.com/wMeHtPt1Iq — Irene Negre #Sí (@irenenegre) 5 de marzo de 2018

La portaveu de l’Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l’Ebre i membre del secretariat nacional, Irene Negre, ha rebut la notificació de l’obertura d’un expedient sancionador per part del departament d’Interior de la Generalitat arran de la marxa lenta i posterior tall de trànsit a l’autopista AP-7 durant la vaga general duta a terme el passat 3 d’octubre. La sanció que se li anuncia, de 200 euros per una falta greu tipificada en un màxim de 600 euros, és per “la presumpta comissió d’una infracció administrativa de la normativa de seguretat ciutadana”.Concretament la denuncia se li ha expedit com a organitzadora de l’acció a l’autopista, i més concretament per no haver-la comunicat al departament d’Interior prèviament, segons ha explicat Negre. De fet, aquell dia, exposa que va ser “identificada” pels agents quan circulava en marxa lenta per l’AP-7 cap al punt on estava fixada l’aturada, “però en cap moment em van comunicar que aixecaven acta de denúncia”.Negre ha mostrat la seva perplexitat i indignació per la multa, i en una piulada a les xarxes socials ha criticat que “mentre vosaltres no feu el que heu de fer i el que us vàreu comprometre a fer quan ens vàreu demanar el vot el dia 21-D, el poble en paga les conseqüències”. Reclama així la formació d’un govern legítim a Catalunya, perquè “mentrestant sabem que ara governa el 155 i faran allò que els doni la gana”, ha lamentat en declaracions aTambé ha informat de la seva voluntat de presentar al·legacions contra els arguments exposats en l'expedient.

