Forn diu que Puigdemont i Comín han de renunciar a l'escó «si és aritmèticament necessari»

Joaquim Forn, al Pati del Tarongers, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El conseller d'Interior –empresonat a Estremera des del 2 de novembre-, Joaquim Forn, veu amb bons ulls que Carles Puigdemont i Antoni Comín renunciïn a l'escó "només si és aritmèticament necessari". En una entrevista a El Periódico , Forn dona suport a la candidatura del número 2 de Junts per Catalunya i exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, i considera que, en el panorama polític actual, el que és "urgent" és formar Govern.Per això, si la CUP finalment no dona suport a la candidatura de Sànchez i cal aconseguir dos vots més (ja que el jutge Pablo Llarena no permet el vot delegat dels diputats de Brussel·les), Forn no s'oposa a la renúncia de Puigdemont i Comín però deixa clar que és només per qüestions d'aritmètica.En la mateixa entrevista, reconeix a la periodista Sílvia Cóppulo (que va acompanyar la família de Forn en una visita rutinària a la presó) que el Govern "va fer bé les coses fins l'1 d'octubre". Després, en paraules de Forn, "va patir molt" fins al 27 d'octubre.També valora el fet que el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, hagi declarat complexa la causa i, per tant, hagi allargat la instrucció a un màxim de 18 mesos. "No em veig aquí el febrer de l'any que ve", reconeix.Per a Forn, la creació del Consell de la República que presidirà Puigdemont des de Brussel·les no l'ha d'afectar negativament en el seu procediment judicial i remarca que serà una entitat privada. "Des del punt de vista legal no serà una entitat institucional, sinó privada", explica. Segons El Periódico, es reafirma en la seva posició "contrària a la unilateralitat".

