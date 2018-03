Barcelona recordarà els 80 anys dels bombardeigs de la Guerra Civil amb «l'arbre de la memòria»

La recreació de l'arbre de la memòria que es projectarà a la plaça Sant Jaume Foto: Ajuntament de Barcelona

El 16, 17 i 18 de març del 1938 la ciutat de Barcelona va patir un dels bombardejos més importants de la Guerra Civil. Aquest mes es compleixen 80 anys dels fets i per això l'Ajuntament de Barcelona ha decidit elaborar un mapping en commemoració a la data per tal que la ciutadania no oblidi els fets. El projecte audiovisual titulat "L'arbre de la memòria" dibuixarà un arbre gegant a la façana de l'Ajuntament a partir de petits traçats curts i interromputs, en referència als bombardejos que va patir la ciutat.A banda d'aquest espectacle de llum i so, el govern municipal també ha organitzat una exposició que es podrà veure a partir d'aquest juliol al Born en què s'explicarà com els infants van patir els bombardejos a partir de dibuixos fets a l'escola, en campaments o en refugis. També es millorarà la senyalització d'alguns dels edificis que van ser arrasats en els bombardejos.En aquesta línia, ja es va destapar un faristol en què es recorda la destrucció de l'Escola del Mar, a la platja de la Barceloneta aquest mateix gener, quan es van complir els 80 anys de la seva destrucció. Ara, a més, es col·locaran plaques commemoratives allà on van néixer Ramon Parera i Manuel Muñoz que van impulsar el sistema de refugis antiaeris a la ciutat.Des de l'Ajuntament de Barcelona recalquen que aquests actes de commemoració han de servir també per demostrar que la ciutat és "una ciutat de pau", tal com ha remarcat el tinent d'alcalde d'Economia, Gerardo Pisarello, i posicionar-se "en contra" d'aquells bombardejos "que encara avui en dia" afecten algunes ciutats del món.L'espectacle de mapping durarà 10 minuts i es podrà veure el divendres a partir de les 20.15 i fins a les 22.00 h i el dissabte i diumenge des de les 19.30 fins a les 21.00 h. L'arbre que es projectarà acabarà produint uns fruits que apuntaran cap al cel i es formaran rajos de llum que es podran veure des de qualsevol punt de la ciutat.Per altra banda, durant el 2018 l'Ajuntament de Barcelona també publicarà llibres i estudis sobre els atacs aeris a la capital catalana durant la Guerra Civil. En destaca un elaborat per la Fundació Pi i Sunyer en què a partir d'una exhaustiva recerca en arxius municipals que descobreix noves dades dels bombardejos.Des del Museu d'Història de Barcelona també s'han preparat un conjunt de visites guiades als refugis però també un seguit d'activitats dedicat a les escoles, en què amb un dossier de material didàctic els alumnes podran anar visitant alguns dels punts on van caure les bombes i també reviure la sensació de les persones mentre esperaven en els refugis antiaeris.

