Un alcalde socialista no veu TV3 «per salut» però se sorprèn per la qualitat del «30 minuts»

Xavier Amor és socialista, alcalde de Pineda de Mar i, segons detalla ell mateix en el seu perfil de Facebook, no és espectador de TV3. En una publicació en el seu mur personal detalla que va decidir deixar de veure la programació de la televisió pública catalana des de fa mesos "per salut".Doncs el batlle del PSC ha trencat el seu boicot a TV3 i ho ha fet sorprenent-se per la bona qualitat del programa 30 minuts, que aquest diumenge es va dedicar a les addiccions als telèfons mòbils, ordinadors i tauletes.

