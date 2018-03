Un portal dedicat a Pompeu Fabra fa «universal» l'accés a la seva obra

Presentació del Portal Pompeu Fabra amb la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; el president de l'IEC, Joandomènec Ros; el rector de la UPF, Jaume Casals; i Teresa Cabré, de l'IEC Foto: ACN

L' Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha presentat aquest dilluns el nou Portal Pompeu Fabra , que conté la versió digital de les seves Obres completes, excepte les lexicogràfiques, a més d’informació sobre la seva biografia i els seus treballs lingüístics. La directora general de Política Lingüística de Cultura, Ester Franquesa, ha ressaltat que no hi ha "millor homenatge" que "donar veu" a l'autor. Amb el portal, ha afegit, es fa "universal" l'accés a la seva obra, amb 10.000 pàgines de Fabra a l'abast del món.El portal és una iniciativa conjunta de l'IEC i la UPF, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, i s'emmarca dins celebració del 150è aniversari del naixement de Fabra. La presidenta de la Secció Filològica de l’IEC, Teresa Cabré, ha explicat que aspiren que sigui un Portal Pompeu Fabra i si pugui aplegar el màxim d'informació que es pugui obtenir". En aquest sentit, ha afirmat que és "un portal obert pel que fa a la recopilació bibliogràfica de Fabra". Cabré ha destacat que el portal conté els nous volums de les obres completes, a excepció del desè que no s'ha publicat i les obres en anglès i francès, que en un futur s'hi inclouran.A la presentació, Cabré ha recalcat que el nou portal permet cercar una cadena de caràcters (un mot o un conjunt de mots) dins la totalitat de l'obra de Fabra, un grup d’obres de la mateixa categoria o una obra concreta. També ha ressaltat que és important que al portal es reflecteix l'estil de Fabra. "Com escrivia realment Fabra?, quin ús feia sobre un verb determinat?", s'ha preguntat.Franquesa ha fet èmfasi en què a partir d'ara s'estrena "l'accés universal" a l'obra de Pompeu Fabra fent-ne "memòria que és el primer objectiu" de l'Any de commemoració i "estímul per enfortir la llengua i per continuar l'aspiració de plenitud pel país i per la llengua". Ha assenyalat que la finalitat del Portal Pompeu Fabra és "facilitar la recerca i la interpretació de la seva obra i el progrés en relació a la llengua"."Volem que aquesta obra sigui una crida a la responsabilitat dels catalans en relació a la llengua catalana, que sigui un estímul per no cedir cap espai ni posició de les que hem guanyat durant any ni a l'escola, ni als mitjans de comunicació, ni universitats, ni al carrer, ni als comerços, ni en cap espai", ha manifestat la directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura.

