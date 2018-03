​Colau i les seves regidores se sumen a la vaga feminista: «Ens sobren els motius»

Colau i les seves regidores participaran a la vaga feminista Foto: Jordi Bes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat acompanyada per les altres cinc regidores del seu govern i tres de les comissionades que se sumaran a la vaga feminista convocada aquest dijous coincidint amb el Dia de la Dona. "Ens sobren els motius", ha remarcat Colau, que ha especificat que seguiran l'aturada que està prevista per a tot el dia, i que donaran la part del sou corresponent a les entitats que han organitzat la vaga.A més, participaran en la manifestació unitària de la tarda i el consistori penjarà una pancarta de suport a l'aturada, tal com es va decidir amb la declaració institucional que es va consensuar en el darrer ple municipal celebrat a finals de febrer. Colau ha indicat que s'apunten a la vaga "convençudes" i malgrat que per als càrrecs electes no està previst que participin en convocatòries d'aquestes característiques.Colau ha indicat que les regidores no faran actes públics, i que els regidors del govern tampoc en faran en suport a la vaga, però ha insistit en el fet que "el tema central són les dones" i és a qui volen donar visibilitat. "Som les dones que ens aturem i agafem el protagonisme", ha ressaltat. Ha indicat que, si és necessari, els serveis municipals establiran uns serveis mínims en cas que no es puguin cobrir amb homes, dels quals ha dit que han de decidir "lliurement" què fer, però ha recordat que caldrà que algú es faci càrrec de tasques com les cures.L'alcaldessa ha remarcat que a Barcelona, igual que a la resta de ciutats "d'un país masclista", les dones sofreixen "la violència més sistemàtica i més sistèmica". Ho ha exemplificat amb aspectes com la bretxa salarial, però també ha destacat que en el 2017 un total de tres dones i un nen van morir per assassinats masclistes i una dona va perdre el bebè que estava esperant pel mateix motiu. A més, i segons una enquesta municipal, un terç de les dones ha patit algun tipus d'agressió sexual greu a la seva vida.

