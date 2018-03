VÍDEO Rajoy es torna a entortolligar amb el «possible» i l'«impossible»

VÍDEO Rajoy: "Voy a hablar con absoluta claridad. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible" pic.twitter.com/yJjjCbc2Ur — Jesús Cintora (@JesusCintora) 5 de març de 2018

Les compareixences de Mariano Rajoy sempre cobren un interès extra. Més enllà de les paraules i reflexions que pot oferir com a president del govern espanyol, hi ha un bon grapat de gent -i, fins i tot, periodistes- pendents del següent embolic oral del cap de l'executiu. I aquest ha arribat aquest dilluns.En aquesta ocasió, Rajoy s'entortolliga donant explicacions en roda de premsa sobre el projecte de model de finançament proposat des de la Moncloa. El president espanyol promet "parlar amb absoluta claredat", però acaba oferint tot el contrari. En concret, Rajoy entra en un jardí fent referència al "possible" i l'"impossible" sobre les possibilitats d'acord al Congrés dels Diputats."Faré tot el que pugui i una mica més del que pugui, si és que això és possible, i faré tot el possible inclús l'impossible, si també l'impossible és possible", assenyala amb poca fortuna el màxim responsable de l'executiu d'Espanya.

