ERC assumirà les conselleries d'Ensenyament i Salut en el nou Govern

El president Puigdemont i els consellers Comín, Serret i Ponsatí després de l'entrega de la bandera Foto: NacióDigital

Eduard Pujol i Laura Borràs, de Junts per Catalunya, al Parlament Foto: ACN

Marta Pascal, durant el consell nacional extraordinari del PDECat Foto: Julio Díaz / PDECat

El departament d'Ensenyament, un dels puntals del Govern, recaurà en mans d'ERC en aquesta legislatura. Aquest és un dels punts de l'acord al qual han arribat els republicans i Junts per Catalunya (JxCat) en les últimes hores i que ha de servir per desbloquejar la legislatura i investir un president de la Generalitat -Jordi Sànchez- malgrat que la fórmula encara no convenç la CUP.Segons fonts d'ERC i de la candidatura de Carles Puigdemont consultades per, Ensenyament -que en principi havia de ser per al PDECat- es mou cap a l'àrea d'influència dels republicans, que controlaran bona part del pressupost social de la Generalitat en retenir també el departament de Salut, liderat per Toni Comín la legislatura passada. Puigdemont, que manté el poder en el disseny de l'estructura del Govern malgrat el pas al costat escenificat la setmana passada, ha beneït el canvi de cartera.Els republicans han treballat en els darrers dies per controlar la política educativa del Govern, però temien que una ofensiva per liderar aquesta conselleria provoqués que Salut passés a mans del PDECat. ERC entenia que havia avançat per reorientar el departament en l'anterior legislatura -després de l'etapa de retallades dels executius d'Artur Mas- i no volia perdre la influència sobre la gestió sanitària. L'aval de Puigdemont ha permès trobar l'equilibri que buscaven els republicans, que també comandarien Justícia, pilotada per Carles Mundó en l'anterior mandat. Fonts de la negociació subratllen que l'estructura governamental està tancada.Aquest repartiment de competències fa que Cultura quedi en mans de JxCat -al capdavant, molt probablement, s'hi situarà Laura Borràs, diputada de la formació i fitxatge de Puigdemont per a les eleccions del 21-D-, així com també Interior, una conselleria que es va oferir a ERC però que els republicans no van veure mai amb cap simpatia. La idea de les dues formacions és formar Govern abans de Setmana Santa, però per això caldrà que el Parlament pugui investir un nou president -Jordi Sànchez- que convenci la CUP i que no topi amb els vetos de l'Estat, que ja va vetar Puigdemont.El fet que, després del principi d'acord, Ensenyament hagi recaigut en ERC no ha agradat gens al PDECat, que aspirava a mantenir "poder real" en el futur executiu, tal com van deixar clar Marta Pascal i Neus Munté a porta tancada durant el consell nacional que el partit va celebrar diumenge a Barcelona . La conselleria de l'àrea d'educació era considerada de vital importància per als nacionalistes, que ja tenien un candidat a liderar-la: Lluís Font. Membre de la direcció del PDECat, diputat de JxCat i professor a la Universitat Ramon Llull (URL), va ser un dels fitxatges que Pascal va promoure quan va ampliar la direcció.Governació, segons les fonts consultades, també recaurà en mans de la candidatura de Puigdemont. El nom més ben posicionat és el de Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i diputat de JxCat, per bé que altres fonts insisteixen en la possibilitat que sigui Miquel Buch, expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i exalcalde de Premià de Mar, com a candidat. Elsa Artadi, portaveu parlamentària de JxCat i directora de campanya de Puigdemont, apunta a consellera d'Empresa.

