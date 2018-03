Dos anys de presó per enviar 500 cartrons de tabac de Berga a Manresa per missatgeria

La magistrada del Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó a un home que va enviar 500 cartrons de tabac de contraban de Berga a Manresa a través d'una empresa de missatgeria. Juan M. no haurà de complir la pena, ja que ha estat suspesa sempre que pagui els 16.544,45 euros de responsabilitat civil a l'Agència Tributària. També haurà d'abonar una multa de 42.500 euros.Inicialment la Fiscalia també acusava a l'empleat de l'empresa de missatgeria de Manresa, a qui presumptament anava destinat el paquet. El treballador, però, no ha arribat a judici perquè el jutjat de Berga on es van obrir les diligències va arxivar la causa contra ell al no veure cap indici sobre la seva participació en els fets.La vista s'havia de celebrar aquest dilluns al Jutjat Penal 1 de Manresa però, finalment, l'Advocacia de l'Estat, el Ministeri Fiscal i la defensa han arribat a un acord després que Juan M., acusat d'un delicte de contraban, hagi reconegut la seva culpabilitat. Els fets van tenir lloc el 5 de febrer de 2015 quan el condemnat va anar a la seu de l'empresa de missatgeria a Berga i va deixar-hi cinc caixes que contenien 300 cartrons de la marca Winston i 200 cartons de la marxa Austin, valorats en 21.250 euros i destinats a contraban. L'home va dir que les caixes s'havien d'enviar a un treballador de la seu de la mateixa empresa de missatgeria a Manresa. El jutjat de Berga, però, no veure indicis de la participació de l'empleat i va arxivar la causa contra ell.La mercaderia que es va enviar era "il·lícita", ja que havia estat introduïda a l'estat espanyol sense haver passat per les instal·lacions duaneres i, per tant, incomplia la normativa europea i espanyola per la seva "lícita importació, transport i tinença". En global, el conjunt del carregament de tabac que es van enviar tenia un valor de 21.250 euros. La quantitat econòmica que es va defraudar a l'Agència Tributària sumava 16.544 euros, que és el que haurà d'abonar el condemnat si vol eludir la pena de presó.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)