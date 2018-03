​Barcelona obrirà aquest estiu un centre especialitzat per a cuidadors

La ciutat de Barcelona estrenarà aquest estiu un nou equipament de suport per a l'atenció als cuidadors i a les seves famílies. Segons la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, "una de cada quatre persones a la ciutat de Barcelona té cura d'algun familiar" i aquestes persones perceben un "empitjorament de la seva salut física o mental" després de fer-se càrrec d'aquestes persones. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona ha estrenat aquest servei que pretén donar formació a les persones cuidadores, ja siguin persones que s'hi dediquen professionalment o persones que hagin de cuidar a un familiar.El centre comptarà amb una àrea d'informació per saber quines obres cal fer a casa quan s'ha de tenir cura d'una persona, quines ajudes pot obtenir la família o donar suport emocional. També oferirà tallers i formació per millorar la qualitat de l'atenció.Segons Tarafa aquest nou centre respon a la voluntat d'aglutinar tot de serveis que necessiten tan les famílies del malalt com els cuidadors. L'objectiu és que "la persona que cuida no hagi d'anar itinerant" pels diferents serveis que ofereixen entitats i administracions.El perfil de famílies que podran dirigir-se a aquest nou servei són aquelles qui tinguin persones grans que necessitin algú que les cuidi però també persones amb alguna malaltia física o mental, a banda de mares i pares amb infants i adolescents.Precisament una de les persones que va haver de cuidar a un familiar amb Alzheimer, la Dolors, ha assegurat que "al principi" les famílies van "despistades" i se senten "impotents" perquè les administracions van dirigint a les famílies d'un servei a l'altre "com una pilota".Aquest nou centre també comptarà amb serveis per a aquelles persones que es dediquin professionalment a la cura de persones. Hi haurà assessorament jurídic sobre quins són els drets laborals que tenen i també els formaran sobre com ajudar a les famílies en el procés de dol, quan es mor el familiar.Una cuidadora considera que aquest nou servei "és un exemple" per a altres ciutats i pel "govern espanyol", ja que fins ara la Norma assegurava que no tenien "cap lloc a on anar" quan les "exploten" o "quan es mor el malalt".Per altra banda, també hi haurà formació de coneixements bàsics d'infermeria però també hi haurà un espai de trobada entre professionals de la salut i de serveis socials amb els cuidadors per saber quines són les necessitats d'uns i altres i poder millorar en l'assistència.De moment, el govern local encara no ha tancat la plantilla però calcula que estarà formada per entre 10 i 15 treballadors i aquest nou servei representarà una inversió de 300.000 euros anuals per a l'Ajuntament. Les oficines se situaran a la segona planta de l'edifici PAMEM, al carrer Viladomat 127.Des del govern es marquen sis mesos des de la posada en funcionament del servei per avaluar-ne l'efectivitat. Posteriorment decidiran si els serveis que s'ofereixen es poden assumir des d'altres àrees de la ciutat o cal que el mateix servei les assumeixi.

