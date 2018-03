La MútuaTerrassa, líder en rapidesa davant d'un ictus

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) és el centre líder de Catalunya en actuació del Codi Ictus ja que presenta un temps "porta-agulla" de només 26 minuts (12 per sota dels 38 minuts de mitjana que tenen la resta de centres), segons l'informe corresponent al 2017 del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.Des del 2014, l’Hospital Universitàri MútuaTerrassa ha ocupat sempre la primera o segona posició de l’esmentat rànquing, integrat pels 26 hospitals catalans que tenen Codi Ictus. Segons l’informe l’any passat l’HUMT va atendre un total de 234 Codi Ictus i 59 pacients van ser derivats a l’Hospital Clínic de Barcelona per rebre tractament amb trombectomia intraarterial (que s’empra quan no hi ha resposta a la trombòlisi intravenosa o aquesta està contraindicada) ja que actualment l’HUMT no proporciona aquest tractament de rescat intraarterial mecànic.L’HUMT disposa de tots els mitjans tècnics i humans per realitzar aquesta tècnica i pot atendre malalts candidats a trombectomia com altres centres terciaris d’ictus, que actualment estan tots localitzats a l’àrea metropolitana de Barcelona.L’HUMT va implantar el Codi Ictus al 2006 i per tant compta amb una trajectòria de 12 anys en la seva aplicació i amb uns resultats de referència en els darrers 4 anys. Treballa amb un model organitzatiu multidisciplinar ja que integra professionals del servei d’Urgències, Medicina Intensiva, Radiologia i Neurologia, i compta amb dues sales d’hemodinàmica i equipaments d’imatge avançada (com el TAC multimodal, que valora si part del teixit cerebral sotmès a isquèmia és recuperable a través del rescat mecànic).L’ictus representa la primera causa de mort en la dona i la segona a nivell global i la primera causa de discapacitat física en els adults. Es produeix quan un trombe obstrueix una artèria impedint que arribi flux de sang i oxigen a la regió cerebral que depèn d’aquesta artèria. S’estima que, per cada minut que passa sense que hi arribi sang i oxigen (a causa del trombe que causa un ictus de gran vas), moren prop de dos milions de neurones.Per tant en els ictus cerebrals la rapidesa d’actuació és un factor crític per a la recuperació del pacient (tant funcional com cognitiva) ja que es tracta d’una malaltia totalment "temps-depenent" i també és essencial per a millorar el pronòstic del pacient amb un ictus agut.

