El PSOE insta Rajoy a sotmetre's a una qüestió de confiança si no desencalla els pressupostos

El primer secretari del PSOE, Pedro Sánchez, ha instat el president espanyol, Mariano Rajoy, a sotmetre's a una qüestió de confiança si no és capaç d'aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) aquest any. El govern espanyol no ha aconseguit els suports suficients i manté prorrogats els del 2017.

Per a Sánchez, si Rajoy no és capaç de tirar endavant els comptes del 2018 ha de posar a prova la seva continuïtat davant la resta de grups del Congrés i, si no supera la qüestió, creu que ha de convocar eleccions. A més, ha acusat Rajoy "d'aferrar-se al poder a qualsevol preu", de no resoldre els problemes dels ciutadans i ha recordat que el PSOE va presentar una proposta de pressupostos "per lluitar contra la desigualtat i permetre la regeneració". "Ser president del govern no consisteix en viure a la Moncloa", ha critica. El líder del PSOE considera que si no és capaç d'aprovar els comptes cal donar pas a "una majoria diferent, que falta fa".També ha remarcat que el PSOE fa "oposició d'Estat" fent costat al PP davant la crisi política a Catalunya però que si l'executiu de Rajoy no aconsegueix tirar endavant els comptes ha posar a prova la seva confiança al Congrés. "El país no pot seguir paralitzat per la ineficiència de Rajoy", ha manifestat.Sánchez ha insistit en la necessitat d'avançar les eleccions si Rajoy no aconsegueix aprovar els pressupostos. "Vivim en una democràcia parlamentària i si no compta amb la majoria de la cambra no té més sortida que avançar les eleccions, no pot seguir postergant les seves responsabilitats", ha reblat, tot afirmant que fan el pas de demanar unes eleccions anticipades "per responsabilitat i com a esquerra de govern".Preguntat sobre per què no aposta per una moció de censura enlloc d'una qüestió de confiança, ha afirmat que "els números no surten". "El més important és dir les coses com són i no enganyar, ser conscients que la realitat parlamentària és la que és", ha dit.Sánchez també ha llençat un altre ultimàtum a Rajoy i ha dit que si es continuen "consolidant les retallades" en educació no participaran en més debats parlamentaris sobre el sistema educatiu.Sobre l'actualitat política a Catalunya, ha demanat al bloc independentista que "no jugui a escollir president sinó que n'esculli un".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)