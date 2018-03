Poble Lliure crida a «garantir alcaldies i governs republicans»

L’organització independentista Poble LLiure, part integrant de la CUP, ha fet públic un comunicat en què expressa les línies definitòries per tancar un acord de cara a la investidura. El seu portaveu, Guillem Fuster, reafirma que "no són importants els noms, volem contingut i una estratègia republicana, i que tots els agents de l’independentisme hi vagin convençuts". Poble Lliure "lamenta" que una part del sobiranisme moviment independentista sigui reticent a entendre la naturalesa de l’estat espanyol "intrínsecament oligàrquic i autoritari" i segueixi amb "falsos eslògans idealistes o mecanicistes", en referència als darrers posicionaments de membres d’ERC i del PDECat.Per Poble Lliure, hi ha quatre elements programàtics indestriables per forjar una estratègia republicana guanyadora. L'organització defensa "garantir alcaldies i governs republicans” per contenir "l’assalt del feixisme a les nostres institucions" i poder assegurar el desplegament de polítiques de cohesió i igualació social i mantenir institucions al servei de la República. Demana construir una institucionalitat republicana sobirana que consistiria a crear, més enllà del Consell de la República que planteja el president Puigdemont, una Assemblea de Representants del Poble Català que aplegués els parlamentaris electes i els regidors. En segon lloc, proposen la creació del Congrés Nacional del Poble Català (CNP), que reuniria el conjunt de la societat civil per impulsar i coordinar les campanyes i projectes a tots nivells, i que anés més enllà d'Òmnium i l'ANC.Des de Poble Lliure, propugnen també activar la resistència pacífica i la desobediència civil a partir de campanyes temàtiques defensives, com a resposta als atacs a la llengua, l’escola i el patrimoni. Plantegen la possibilitat de fer campanyes de "boicots econòmics a l’oligarquia de les empreses de l’IBEX35 i de denúncia de les forces d’ocupació". Finalment, també reclama la coordinació de l’acció política dins de les institucions del règim des d’una perspectiva republicana, i també el desplegament d’una política internacional audaç i multilateral.

