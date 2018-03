Càrnies en Lluita ocupa la patronal del sector a Barcelona en denúncia pels 28 acomiadaments a Osona

Càrnies en Lluita (@CarniesEnLluita) entra a la seu de la patronal de les càrnies a #Barcelona per reclamar que es compleixi la llei catalana i no hi hagi acomiadaments https://t.co/xyfVNcuueZ pic.twitter.com/B4jdwuKc2F — NacióDigital (@naciodigital) 5 de març de 2018

Concentració de suport a les càrnies a Barcelona. Foto: Aida Morales

La lluita de les càrnies s'estén a Barcelona. Càrnies en Lluita i la COS s'han concentrat aquest dilluns a la plaça Urquinaona de la capital catalana, i una desena de persones han entrat a la patronal de les càrnies, situada allà mateix, per denunciar els 28 acomiadaments que hi ha hagut aquest mes de febrer, i el que consideren que és una "situació d'esclavatge" i vulneració dels drets dels treballadors d'aquest sector.Poc després de les 12.00 de migdia, i després d'una petita concentració sota la pluja, que ha comptat amb el suport de dirigents d'ERC i la CUP, diferents treballadors s'han vestit amb una careta de porc i una granota blanca, i han entrat als despatxos de la patronal, on han llegit un manifest i han denunciat les preocupants condicions laborals dels treballadors de l'escorxador de Le Porc Gourmet de Santa Eugència de Berga (Osona). Aquesta empresa treballava amb dues cooperatives, Clavial i Taic, que estan obligades a complir la llei aprovada farà gairebé un any per evitar la figura dels falsos autònoms.L'empresa, però, va afirmar que no podia suportar els costos de la nova llei, i va decidir trencar el contracte amb les cooperatives, i pressionar els treballadors perquè canviessin a cooperatives espanyoles i, per tant, no subjectes a la llei catalana. El canvi de contracte va comportar l'acomiadament de 28 persones de la cooperativa Taic d'un dia per l'altre, i també va anunciar que modificaria el contracte amb Clavial, de qui pengen 500 treballadors. El contracte amb aquesta, però, s'ha allargat un mes més "Per un treball digne i segur" i contra la "conspiració" que vol tombar la llei catalana de cooperatives. Això és el que cridaven i han llegit durant l'ocupació de la patronal, que ha durat poc més de mitja hora. En aquest cas, els treballadors de l'oficina han trucat els Mossos d'Esquadra, que no han arribat a temps, i els manifestants han acabat intercanviant retrets amb ells, sobre les condicions laborals d'uns i altres, i els drets de les persones que actualment estan al carrer i sense contracte laboral."No entenen que els falsos autònoms poden ser en qualsevol sector", ha lamentat Montse Castañé, sindicalista i treballadora de les càrnies. I aquesta situació de vulnerabilitat que actualment tenen els empleats d'aquest sector, "no es pot permetre". Castañé també ha lamentat que, per a alguns, "valguin més els porcs que les persones", i ha demanat al Govern que actuï i "posi fil a l'agulla" per garantir la legalitat i les condicions laborals.Així mateix, han denunciat el Grupo Jorge, amb l'empresari Jorge Samper, com a "cervell maquinador" i "principal conspirador" contra la llei catalana, i han denunciat el seu afany "d'engreixar encara més els seus multimilionaris beneficis", a costa de rebaixar drets i condicions laborals.El regidor d'ERC a Vic, Josep Maria Diéguez, s'ha desplaçat a Barcelona per donar suport als manifestants i ha denunciat una situació que ha considerat "escandalosa". La vulneració de la llei catalana, ha recordat, deixa sense drets els treballadors, i esdevé una finta a la legalitat que surt "molt més barata" a l'empresa: "Es busquen trampes legals per saltar-se la llei".També ho han vist així les dirigents de la CUP de Barcelona. Maria José Lecha i Eulàlia Reguant han fet acte de presència a la concentració, que ha continuat a les portes de la patronal fins gairebé les 13.00 hores. Des de la vessant legal laboralista, el diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonés ha donat suport explícit als treballadors, amb qui ha compartit converses.A hores d'ara, ha explicat Castañé, només hi ha una taula de negociació amb l'empresa i els principals sindicats. "La UGT i CCOO són els sindicats de la vergonya que fa 23 anys que no fan res", ha assegurat. Per això, ha demanat que en aquesta taula també s'hi inclogui la COS i els treballadors de les fàbriques afectades."Diuen que estan fent un conveni de bones formes", ha explicat, però ha lamentat que, d'aquestes, "no n'hi hagi ni una". En aquest sentit, ha assegurat que la lluita dels treballadors serà fins al final, amb l'objectiu que es readmetin els acomiadats, i perquès es compleixi la llei de cooperatives de Catalunya: "No pararem, continuarem amb neu, pluja i no ens pararà ningú".

