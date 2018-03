Torna la «Ruta del Bacallà» amb Bibiana Ballbè com a ambaixadora

La Ruta del Bacallà és un esdeveniment organitzat pel Gremi de Bacallaners de Catalunya amb la col·laboració d’Inedit, d'Estrella Damm, que proposa durant 25 dies gaudir de platets, tastets i diferents tipus de menús gastronòmics. Aquests plats estan elaborats amb l’autèntic bacallà d’Islàndia, el Gadus Morhua, tallat i curat de forma tradicional. Aquest dilluns s’ha presentat la VI edició a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Durant l’acte s’ha nomenat "Bacallanera Novella" a la periodista Bibiana Ballbè, la qual pren relleu a Albert Om i Bruno Oro, "Bacallaners Novells" de les últimes edicions.La ruta marca sobre la ciutat comtal un total de 30 restaurants i 8 bacallaneries, que tallen el producte seguint la tradició i de manera artesanal, on es podrà gaudir de plats amb el bacallà com a protagonista. L’edició d’aquest any, que tindrà lloc del 15 de març al 8 d’abril, a més a més de seguir gaudint dels tastets i dels menús gastronòmics, s’afegeix un menú migdies, disponibles els migdies d’entre setmana a tots els restaurants de la ruta per 12 euros.El representant del Gremi de Bacallaners de Catalunya, Ricard Perelló, ha confessat que els establiments catalans escullen el bacallà d’Islàndia per la seva qualitat, textura i la seva blancor. Perelló ha assegurat que això és gràcies a la pesca sostenible que s’aplica a aquest país i per la qualitat de l’aigua del mar. Un cop nomenada la nova “bacallanera”, el cap de cuina del restaurant Quillo, el xef Jordi Asensio, amb l'ajuda de Ballbé ha ensenyat als assistents a l’acte a cuinar un bacallà amb la cervesa Inedit d'Estrella Damm.Una altra novetat d’aquesta edició és el sorteig d’un viatge al país d’origen del bacallà, Islàndia. Durant els dies de l’esdeveniment, aquells qui ho desitgin podran compartir a les xarxes socials una fotografia participant en la ruta en un dels establiments, o del seu plat preferit. Entre tots els participants s’escollirà al guanyador del concurs per viatjar fins al país del producte protagonista de la ruta.

