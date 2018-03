ERC votarà a favor de Sànchez i avisa la CUP que forçar eleccions seria «una irresponsabilitat»

ERC donarà el seu vot a favor de la investidura de Jordi Sànchez i reclama a la CUP "generositat" per evitar unes noves eleccions. D'aquesta manera, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, aparca la polèmica sobre si posarien sobre la taula l'alternativa del vicepresident català, Oriol Junqueras, i avisa als anticapitalistes que seria "una irresponsabilitat" forçar unes noves eleccions fruit de no donar suport a la investidura del candidat de JxCat, com van anunciar dissabte que farien En aquest sentit, el dirigent d'ERC ha reconegut que el partit "té les seves preferències i són legítimes", però "avui passen en segon terme" i reclama que "tots" facin "un esforç de generositat" per "recuperar les institucions, tornar a governar aquest país i fer fora el 155". "No ens podem permetre no arribar a un acord, no serà per a ERC", ha insistit, fet que ha exemplificat amb el suport que mostrarà a Sànchez en la ronda de contactes del president del Parlament, Roger Torrent.D'aquesta manera, ha alertat a la CUP que "unes eleccions serien una irresponsabilitat" i un "escenari gens desitjable", ja que considera que "la majoria del 21-D s'ha de preservar". Així, s'ha compromès a fer "tot el possible per aconseguir" l'entesa, tornant a parlar amb le altres formacions independentistes. En tot cas, ha rebutjat les crítiques dels anticapitalites a la proposta de JxCat i ERC: "No compartim el caire autonomista d'aquest programa". Per això, s'ha reafirmat amb l'independentisme del seu partit, el qual "no serà un destorb" per refer l'acord, però també ha avisat que no llençarà "hores de feina", ja que "les oportunitats no han de venir de treballar de zero", cosa que implica que no tornarà a negociar d'inici el pla de govern, com reclama la CUP, que qüestiona la doble estructura de Govern interior i a Brussel·les reflectida en l'acord rebutjat.Així mateix, Sabrià també ha declinat demanar el vot a distància de Carles Puigdemont i Toni Comín, com defensa la CUP per assolir la majoria simple en segona volta, ja que considera que cal "respostes i solucions efectives i no efectistes" i que "portin a un Govern efectiu", cosa que no considera que passi forçant el reglament i exposant-se a una investidura anul·lada. Així mateix, també recorda que reclamar l'acta a Comín no permetria la majoria i que fer-ho amb el conseller i amb Puigdemont ""no és un escenari que estigui sobre la taula en aquest moment". En tot cas, ha recordat que va ser la CUP qui "va demanar incorporar-s'hi quan estigués fet" en les converses de JxCat i ERC.Preguntat per l'article del portaveu republicà al Congrés, Joan Tardà, a El Periódico , en què aposta per allargar la mà a "comuns" i PSC , Sabrià ha considerat que representa "el junquerisme en l'estat més pur", ja que aposta perquè "cal sumar, cal eixamplar, cal arribar encara a més gent, ampliar el nombre de ciutadans favorables a la República". "Recomanem que es llegeixi l'article sencer", ha demanat, per bé que ha reconegut que els republicans no tenen converses amb els "comuns" a hores d'ara, ja que "han de demostrar que són republicans".

