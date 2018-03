El dejuni pels presos polítics es trasllada durant dues setmanes a Montserrat

Només tenim a l'abast xorrades com aquesta, per fer front a la piconadora espanyola??? Ja n'hi ha prou de aixecar mans, cantar segadors i de cridar proclames als quatre vents, que no escolta ningú.

Pot ser és hora de plantejar-se accions més contundents contra un estat que tan sols enten el exabrupte com a diàleg i ficar el dit al ull com estratégia. Amb dejunis no anem en lloc!