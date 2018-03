Denuncien una nova fuita d'aigua a la central de Capdella, a la Vall Fosca

Després de l'accident greu de la setmana passada que va inundar dues cases habitades, @Endesa reobre la central de Capdella sense garantir la seguretat de la instal·lació que continua amb fuites 👇🏽 @gencat #Volt4TenimEnergia @cupnacional pic.twitter.com/wwpjhpgOV9 — CUP Vall Fosca (@CUPVallFosca) 4 de març de 2018

La CUP de la Vall Fosca (el Pallars Jussà) ha denunciat aquest diumenge una nova fuita d'aigua a la junta d’una canonada de la central de Capdella. Seria la quarta fuita des del passat 9 de desembre i la cinquena en els darrers 14 mesos. La formació atribueix aquesta situació a la “manca de manteniment” per part d’Endesa davant del que consideren “passivitat” de l’administració.Endesa ja va tancar preventivament la central després que la gran fuita del 21 de febrer passat provoqués una riuada de 40 centímetres d’altura i inundés dues cases properes. Segons el regidor de la CUP, Josep Plasencia, la central va reobrir fa uns dies “sense que ningú de l’administració hagi verificat que s’han fet les reparacions pertinents”.La fuita s’ha descobert coincidint amb la parada que aquest diumenge ha fet a la Vall fosca el Volt 4, un recorregut per les comarques de Lleida organitzat aquest cap de setmana per les entitats que formen la xarxa per la sobirania energètica. "Hem denunciat reiterades vegades que no es fa bé el manteniment de la central, hi ha hagut un accident greu que ha inundat dues cases habitades, i tot i així l'administració continua sense inspeccionar les instal·lacions, no s'entén", es queixa el regidor.Segons Plasencia, la subdirecció general de Seguretat Industrial de la Generalitat els ha assegurat que no tenen competències en la revisió d'instal·lacions d'aigua i ha passat la pilota a l' Agència Catalana de l'Aigua , que al seu torn ha de comprovar si la competència en aquest cas és seva o de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). En tot cas, el regidor de la CUP Vall Fosca assegura que tornaran a presentar una denúncia davant la instància que calgui per tal que “d’una vegada per totes es garanteixi la seguretat a la central”.

