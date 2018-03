La CUP desafia la mesa del Parlament a permetre el vot a distància de Puigdemont i Comín

El líder del PSC, Miquel Iceta, reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent Foto: @socialistes_cat

Xavier Domènech, reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent Foto: Sara González

Xavier García Albiol, reunit amb Roger Torrent aquest dilluns Foto: @PPCatalunya

Un llaç groc al Parlament, en una imatge de la setmana passada Foto: Albert Alemany

El calendari de la posada en marxa de l'Espai Lliure de Brussel·les depèn de les maniobres dels partits des de Catalunya

Elsa Artadi, Eduard Pujol i Laura Borràs, la setmana passada al Parlament Foto: Albert Alemany

La CUP ha deixat clar al president del Parlament, Roger Torrent, que s'abstindran tant a la investidura de Jordi Sànchez com a la de qualsevol altre candidat que no posi sobre la taula un programa republicà. Els anticapitalistes, però, han assenyalat un camí per desencallar la proclamació d'un president: que la mesa del Parlament "assumeixi un petit acte de desobediència" i permeti que Carles Puigdemont i Toni Comín puguin votar a distància delegant el seu vot."Si no són capaços d'això, si esta disposats a renunciar al seu dret a vot, és creïble una dinàmica republicana?", ha etzibat el portaveu de la CUP, Carles Riera, després de reunir-se 16 minuts amb Torrent. El dirigent anticapitalista ha advertit que l'abstenció de la CUP "farà de mirall" de la voluntat de la majoria independentista de fer front o no al "repte republicà". El que no contemplen, ha especificat Riera, és que els dos dirigents a Brussel·les renunciïn a l'escó perquè seria una "deslleialtat als electors".En aquests moments, el diàleg de la CUP amb Junts per Catalunya i ERC està "interromput" i els anticapitalistes només s'asseuran de nou a la taula si és per parlar del programa republicà. Això implica, ha exposat Riera, acceptar que les lleis del Parlament passen per davant de la legalitat espanyola i, per tant, "assumir la repressió" i tenir previstos els relleus per seguir fer front a l'Estat. De fet, si no és així, Riera ha instat els dirigents republicans i de JxCat a tenir "el valor de dir a les persones que van votar l'1-O que el que van fer va ser simbòlic i que no tenia valor".La CUP també ha sostingut que fer república implica també que el procés constituent s'engegui des del Parlament i, per tant, es faci amb la complicitat institucional i que sigui avalat per un multireferèndum que la CUP entén que ha de ser "un nou 1 d'octubre". "Tot això serà inconstitucional des del punt de vista de l'Estat", ha advertit.Si no és aquest el camí escollit, la CUP ha deixat clar que hi ha "altres aliances" que podrien fer prosperar la investidura. Era una referència explícita als "comuns", amb qui el dirigent d'ERC Joan Tardà ha defensat estrènyer llaços en un article publicat a El Periódico en el qual també feia referència al PSC. "Què ens expliquin què fan Tardà i Pascal intentant recuperar de la paperera de la història l'autonomia", ha etzibat Riera, que ha tornat a avisar als republicans que les polítiques d'esquerres "consistents" només seran possible "fora de la Constitució".El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha volgut deixar clar que l'opció de Sànchez "no convé" arran de la situació de presó preventiva. "No s'han d'atorgar responsabilitats de Govern a persones que no la poden exercir amb plenes facultats", ha destacat Iceta, que ha insinuat que la investidura de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana podria no celebrar-se perquè el jutge li podria vetar l'assistència al ple del Parlament per sotmetre's al debat amb la resta de grups."La legislatura serà molt complicada", ha vaticinat el dirigent socialista, referint-se al clima existent entre JxCat, ERC i la CUP, i ha fet una crida a escollir entre dos escenaris: la "República de Brussel·les" o la "legalitat catalana". "Els anticapitalistes no estan a favor del plantejament general de les altres dues formacions, i això fa preveure mal viure", ha destacat Iceta, que ha insistit a "no especular" en si hi haurà una celebració de la investidura arran de la situació judicial del candidat.Durant la reunió que ha mantingut amb Torrent, el líder dels "comuns", Xavier Domènech, ha reiterat que el seu grup no facilitarà "ni per activa ni per passiva" la investidura d'un candidat de Junts per Catalunya. El cap de files de Catalunya en Comú ha recordat que va ser el mateix Puigdemont qui va assegurar que no es podia ser president de la Generalitat des de la presó i que, per tant, que ara es proposi Jordi Sànchez demostra que "no hi ha una estratègia clara" per desbloquejar la investidura.Domènech no ha aclarit si el grup faria algun gest si ERC fa el pas de formalitzar un candidat republicà a la presidència de la Generalitat. S'ha limitat a dir que aquest escenari no es dona perquè ERC té un "acord segellat" amb Junts per Catalunya. Amb tot, ha donat la benvinguda a la proposta de Tardà de teixir aliances tant amb els "comuns" com amb ERC. El líder dels "comuns" ha insistit que ell porta temps defensant una aliança entre el "catalanisme d'esquerres i el catalanisme popular". "Tenim la mà estesa al posicionament estratègic de Tardà", ha afirmat. Això sí, ha fet notar que aquest pronunciament entra "en contradicció" amb el pacte amb JxCat.El PP ha demanat a Torrent que no tiri endavant la candidatura de Sànchez perquè "està condemnada al fracàs". Així ho ha dit el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, després de reunir-se amb el president del Parlament, que ha recordat també que, en aquest cas, no és un jutge qui frenaria el fracàs de la investidura sinó "els socis de la CUP", que ja han dit que no hi donarien suport en cas que s'arribés a votar Sànchez. "A no ser que el que busquin sigui la confrontació amb l'Estat per seguir alimentant el relat victimista", ha etzibat el dirigent popular.Els populars donen per fet que els dos mesos per investir un president ja han començat a córrer un cop Torrent ha donat per descartada la candidatura de Carles Puigdemont i ha obert una nova ronda de contactes. Albiol ha insistit que no es pot proposar cap candidat que tingui assumptes pendents amb la justícia "per delictes greus" i ha lamentat que el Parlament torni a estar "condicionat i bloquejat per un partit antisistema" com és la CUP."Comença la negociació", assenyalava ahir un alt dirigent del PDECat després de la reunió del consell nacional del partit. "Els paràmetres són nous", ampliava un responsable implicat en les converses consultat per. El pas al costat de Carles Puigdemont, la proposta de Jordi Sànchez com a candidat, la negativa de la CUP a investir-lo i les crítiques de l'antiga Convergència als anticapitalistes han estat els quatre grans hits dels últims dies i obren la nova etapa de la legislatura, encara bloquejada i pendent de la ronda de contactes que obrirà el president del Parlament, Roger Torrent, amb els grups per tal de proposar un nou candidat a la Generalitat.La candidatura de Puigdemont sosté que aquesta nova fase de converses té un factor clar: Jordi Sànchez és el seu candidat a la Generalitat. L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) compta amb el suport del seu grup i previsiblement el dels republicans -malgrat els recels i sempre en funció com avanci la negociació per formar Govern, ja dissenyat però pendent de serrells-, però no té el vist-i-plau dels anticapitalistes. La CUP va decidir dissabte que no hi votarà a favor, de manera que això obre un nou escenari: o bé Puigdemont i Toni Comín renuncien a l'acta, o bé Sànchez no seria escollit. El PDECat va carregar ahir durament contra els anticapitalistes, als quals van preguntar: "A qui més volen enviar a la paperera de la història?" A les vicissituds complexes de la negociació s'hi suma el fet que la candidatura de Sànchez no depèn exclusivament del Parlament, sinó que també està en mans del Tribunal Suprem. El magistrat Pablo Llarena, en cas que es formalitzi la candidatura de l'expresident de l'ANC, haurà de decidir si el deixa sortir de la presó de Soto del Real -on està privat de llibertat preventivament des del 16 d'octubre - per participar en el debat parlamentari. La Moncloa, a banda, ja ha deixat clar que no pensa tolerar "cap farsa" , de manera que cal preveure un nou combat legal amb l'Estat.Aquesta setmana, a més a més, hi ha previst un ple del Tribunal Constitucional (TC) que ha d'abordar -teòricament- el debat d'investidura. Un dels dubtes que hi ha és si corre el termini de dos mesos previ a noves eleccions automàtiques si no s'ha escollit nou president, i hi ha un recurs d'empara del PSC presentat al TC per resoldre la qüestió. L'informe que els lletrats van presentar a Torrent després que ajornés el debat d'investidura del 30 de gener indicava que encetar una nova ronda de contactes -com la que començarà aquest dilluns- podria equivaldre a fer córrer el calendari.Puigdemont ja es mira aquesta fase de la negociació en un altre paper, un cop ha renunciat a ser investit pel Parlament. A principis d'aquesta setmana s'havia de posar en marxa l'Espai Lliure de Brussel·les -format pel Consell de la República i l'Assemblea de Representants-, però el calendari està frenat. Les previsions de final de la setmana passada passaven per arrencar aquesta arquitectura institucional a l'exili el dia 10 de març, dissabte, però es fa complicat predir una data amb escenari de desacord a Catalunya. Diumenge hi ha prevista una manifestació de l'ANC per exigir al Govern que desplegui la República i apliqui la llei de transitorietat jurídica Malgrat això, la legislatura no ha d'anar per la via de la "desobediència" ni de la "unilateralitat", segons assenyalava aquest diumenge la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal. Els nacionalistes centraran els seus esforços en no "cedir al xantatge" de la CUP i en assegurar-se llocs de responsabilitat -econòmica i social- en el futur Govern, que ha de tenir catorze conselleries i una vicepresidència política per a ERC. El calendari de l'equip de Puigdemont ja no s'està complint: la idea era formar aquest executiu durant la primera setmana de març, i ara sembla improbable.El Parlament, doncs, tornarà avui a mitjans de gener, quan Torrent va fer la primera ronda de contactes per trobar el candidat amb més suports per ser investit. El dirigent d'ERC, que ha estat en l'ull de l'huracà de les crítiques de JxCat per com ha gestionat el debat d'investidura , torna al primer pla. La legislatura, bloquejada, depèn dels resultats d'una negociació que arrenca amb nous paràmetres i un pòsit de desacords.

