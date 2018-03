La CUP, sobre la investidura: «Si el candidat és del PDECat encara serà més difícil»

Resposta contundent de la CUP a les crítiques de Marta Pascal, coordinadora general del PDECat , després que els anticapitalistes anunciessin la decisió d'abstenir-se en una eventual investidura de Jordi Sànchez. Carles Riera, cap de files dels cupaires al Parlament, ha advertit que l'objectiu de la seva formació és "llençar l'autonomisme a la paperera de la història". Sobre la investidura, Riera ha estat contundent: "Si el candidat és del PDECat encara serà més difícil". Les declaracions -fetes a Els Matins de TV3- responen als retrets de Pascal i són un avís davant una hipotètica investidura de Jordi Turull si Sànchez no pot ser escollit president.Riera ha subratllat que la CUP no pot subscriure un "porgrama polític autonomista" i ha recordat que en les negociacions entre les forces independentistes "hi ha hagut poca claredat en plantejar un projecte polític republicà". "No és un debat de noms, nosaltres no vetem Jordi Sànchez", ha recordat el dirigent anticapitalista. "Quan Puigdemont es va fer enrere, li vam dir que era un error", ha destacat.La CUP reclama un acord en el programa de Govern i no renunciar al procés constituent, element clau per assolir una entesa entre els partits que sumen majoria parlamentària. "El document del 30 de gener, que era de mínims, ja establia que prevalgués la nostra legalitat i també l'impuls d'un procés constituent, i això s'ha de fer des d'aquí i no des de Brussel·les com vol Junts per Catalunya", ha expressat el portaveu de la CUP.

