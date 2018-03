Artadi recorda a Tardà que el PSC d'Iceta és «còmplice del 155»

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, s'ha pronunciat sobre la proposta de Joan Tardà, que en un article a El Periódico demana al republicanisme estrènyer llaços amb els "comuns" i el "PSC de Miquel Iceta" per tal de sumar més suports a la causa sobiranista. "No comparteixo que amb qui s'hagi de fer ponts sigui amb Miquel Iceta, que és còmplice del 155", ha dit Artadi en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Malgrat el veto a futures aliances amb el PSC, la diputada ha mostrat "molt respecte" cap a les reflexions del dirrigent d'ERC i ha dit estar "totalment d'acord" amb el repte d'"ampliar" la base del sobiranisme.En plenes negociacions per resoldre la investidura i formar Govern - aquest dilluns Roger Torrent obre una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris -, la portaveu de Junts per Catalunya ha recordat a Tardà que "la victòria va ser de l'independentisme". "Hem d'anar per aquí", ha afegit la diputada, abans de subratllar que la seva llista no ha fet "cap reunió amb els comuns" per explorar altres correlacions de forces al Parlament.Artadi també s'ha referit a la decisió de la CUP d'abstenir-se en una eventual investidura de Jordi Sànchez. "La nostra voluntat és fer un acord que inclogui la CUP", ha expressat la dirigent de Junts per Catalunya. "Tenim temps i hi ha molt de marge per trobar-nos. No es tracta de fer cessions, hi ha temes que per a ells són nuclears i molts els compartim", ha detallat Artadi, en referència al procés constituent, debatut en reunions de la setmana passada, un aspecte rellevant per als anticapitalistes."La CUP no ha dit que vulgui anar a eleccions", ha expressat Artadi per descartar un nou horitzó electoral. "No tenim cap dret a fracassar. Hem d'arribar a un acord, no tenim cap altra opció. Anar a unes eleccions seria malbaratar el resultat del 21-D", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)