L'M5E guanya les eleccions italianes en un panorama sense majories clares

Oriol March

Junts per Catalunya, ERC i la CUP reprenen les converses per desbloquejar la legislatura després de la negativa dels anticapitalistes a investir Jordi Sànchez | Roger Torrent enceta la ronda de contactes amb els grups per proposar nou candidat un cop Puigdemont ha fet el pas al costat i aspira a tenir un paper polític des de Brussel·les