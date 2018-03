VÍDEO El moment més brillant de la cerimònia dels Oscar 2018

Millor pel·lícula



- Call Me By Your Name

- El instante más oscuro

- Dunkerque

- Déjame salir

- Lady Bird

- El hilo invisible

- Los archivos del Pentágono

- La forma del agua

- Tres anuncios en las afueras



Millor director



- Christopher Nolan per Dunkerque

- Jordan Peele per Déjame salir

- Greta Gerwig per Lady Bird

- Paul Thomas Anderson per El hilo invisible

- Guillermo del Toro per La forma del agua



Millor actor



- Timothée Chalamet per Call Me By Your Name

- Daniel Day-Lewis per El hilo invisible

- Daniel Kaluuya per Déjame salir

- Gary Oldman per El instante más oscuro

- Denzel Washington per Roman Israel, Esq.



Millor actriu



- Sally Hawkins per La forma del agua

- Frances McDormand per Tres anuncios en las afueras

- Margot Robbie per Yo, Tonya

- Saoirse Ronan per Lady Bird

- Meryl Streep per Los archivos del Pentágono



Millor actor de repartiment



- Willem Dafoe per The Florida Project

- Woody Harrelson per Tres anuncios en las afueras

- Richard Jenkins per La forma del agua

- Christopher Plummer per Todo el dinero del mundo

- Sam Rockwell per Tres anuncios en las afueras



Millor actriu de repartiment



- Mary J. Blige per Mudbounde

- Allison Janney per Yo, Tonya

- Lesley Manville per El hilo invisible

- Laurie Metcalf per Lady Bird

- Octavia Spencer per La forma del agua



Millor guió original



- La gran enfermedad del amor (The Big Sick)

- Déjame salir, per Jordan Peele

- Lady Bird

- La forma del agua

- Tres anuncios en las afueras



Millor guió adaptat



- Call Me By Your Name, per James Ivory

- The Disaster Artist

- Logan

- Molly's Game

- Mudbound



Millor pel·lícula animada



- El bebé jefazo

- The Breadwinner

- Coco

- Ferdinand

- Loving Vincent



Millor pel·lícula de parla no anglesa



- Una mujer fantástica (XIle)

- The Insult

- Loveless

- On Body and Soul

- The Square



Millor fotografia



- Blade Runner 2049

- El instante más oscuro

- Dunkerque

- Mudbound

- La forma del agua



Millor disseny de producció



- La Bella y la Bestia

- Blade Runner 2049

- El instante más oscuro

- Dunkerque

- La forma del agua



Millor vestuari



- La Bella y la Bestia

- El instante más oscuro

- La forma del agua

- La reina Victoria y Abdul

- El hilo invisible



Millor muntatge



- Baby Driver

- La forma del agua

- Yo, Tonya

- Tres anuncios en las afueras

- Dunkerque



Millors efectes especials



- Blade Runner 2049

- Guardianes de la galaxia Vol. 2

- Fawkner

- Kong: La isla calavera

- Star Wars: Los últimos Jedi

- La guerra del planeta de los simios



Millor maquillatge i perruqueria



- El instante más oscuro

- La reina Victoria y Abdul

- Wonder



Millor muntatge de so



- Baby Driver

- Blade Runner 2049

- Dunkerque

- La forma del agua

- Star Wars: Los últimos Jedi



Millor mescla de so



- Baby Driver

- Blade Runner 2049

- Dunkerque

- La forma del agua

- Star Wars: Los últimos Jedi



Millor banda sonora



- Dunkerque, de Hans Zimmer

- La forma del agua, d'Alexandre Desplat

- Star Wars: Los últimos Jedi, de John Williams

- El hilo invisible, de Jonny Greenwood

- Tres anuncios en las afueras, de Carter Burwell



Millor cançó



- Mighty River, en Mudbound, de Mary J. Blige

- Stand up for something, en Marshall, de Diane Warren, Common

- This is me, en El gran showman, de Benj Pasek, Justin Paul

- Remember Me, en Coco, de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez



Millor documental



- Abacus: Small Enough to Jail, de Steve James, Mark Mitten, Julie Goldman

- Faces Places, de JR, Agnès Varda, Rosalie Varda

- Icarus, de Bryan Fogel, Dan Cogan

- Last Men in Aleppo, de Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soren Steen Jepersen

- Strong Island, de Yance Ford, Joslyn Barnes



Millor curtmetratge documental



- Edith+Eddie, de Laura Checkoway, Thomas Lee Wright

- Heaven is a Traffic Jam on the 405, de Frank Stiefel

- Heroin(e), de Elaine McMillion Sheldon, Kerrin Sheldon

- Knife Skills, de Thomas Lennon

- Traffic Stop, de Kate Davis, David Heilbroner



Millor curtmetratge de ficció



- DeKalb Elementary, de Reed Van Dyk

- The Silent Child, de Chris Overton, Rachel Shenton

- The Eleven o'clock, de Derin Seale, Josh Lawson

- Wate Wote/All of US, de Katja Benrath, Tobias Rosen

- My nephew Emmett, de Kevin Wilson, Jr.



Millor curtmetratge animat



- Dear Basketball, de Glen Keane, Kobe Bryant

- Garden Party, de Victor Caire, Gabriel Grapperon

- Lou, Dave Mullins, de Dana Murray

- Negative Space, de Max Porter, Ru Kuwahata

- Revolting Rhymes, de Jakob Schuh, Jan Lachauer