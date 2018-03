FOTOS i VÍDEOS La bufanda groga més llarga de Catalunya fa tres quilòmetres

Avui la dignitat d'un poble no és en forma de carta, avui és en forma de bufanda, més de 2 km per fer un llaç groc. Gràcies teixidores d'arreu. Gràcies Caldes de Montbui. #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/yl2r8rqou8

Només esteu veient un petit resum de l’acte per la #LlibertatPresosPolítics #LlibertatOstatgesPolítics #LliureRetorndelsExiliats #LlibertatJordis Us garantim que ha estat un èxit que ha superat expectatives. Sense els avis no hi ha revolució! Cc @CDR_Mollet @CDR_Caldes @omnium 🎗 pic.twitter.com/1xJe47gpNl