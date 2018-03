VÍDEO Així sonen «Els segadors» a un festival flamenc per recaptar diners pels presos polítics

Els Segadors, het Catalaans volkslied op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Al 139 dagen worden leiders van de vreedzame Catalaanse burgerbeweging in de cel opgesloten.

En Europa... zwijgt... pic.twitter.com/9y38et9w7f — Sander Loones (@SanderLoones) 4 de març de 2018

Acte de camarades flamencs a Anvers,amb recaptació de diners per advocats pels politics catalans!!👏👏👏 pic.twitter.com/ltG0TfKij8 — M.I.C. (@MICCatalunya) 4 de març de 2018

El moviment cultural nacionalista flamenc ANZ ha aprofitat l'edició d'aquest any del Festival Nacional de la Cançó Flamenca a Anvers, en el nord de Bèlgica, per recaptar fons en suport als processats per la causa independentista a Catalunya. Més de 4.000 simpatitzants flamencs han assistit a la vuitantena primera edició del festival, que s'ha celebrat a la sala Lotto Sorra d'Anvers i aquest any ha estat molt marcada per la causa sobiranista catalana, ha informat l'agència Belga.Entre uns altres, s'han exhibit imatges de les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'octubre i s'ha procedit a una recol·lecta de fons entre el públic per recolzar als processaments a Espanya per la seva vinculació amb l'organització del referèndum d'independència, encara que no ha transcendit el muntant recaptat."El debat (a Catalunya) és molt més que sobre l'autonomia desitjada. Des de el 1 d'octubre ha anat fonamentalment sobre el dret de lliure pensament, de respectar els valors occidentals com la democràcia, respectar l'opinió dels altres i que el Govern no utilitzi violència contra ciutadans pacífics innocents", ha explicat el president de l'Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) que el seu objectiu és promoure la cançó flamenca, Erik Stoffelen.L'expresident català Carles Puigdemont no va acudir a l'esdeveniment, com esperaven en el festival, al que sí van assistir el president del Parlament Federal, el diputat nacionalista flamenc de la N-VA, Siegfried Bracke, així com el diputat Jan Peumans i el ministre de Transport, Ben Weyts, tots dos també de la N-VA, el líder de la qual, Bart De Wever, no va acudir aquest any.

