«Amb aquesta gent no hi pot haver cap mena de pont!»: Sala-i-Martin esclata amb la proposta de Tardà

Joan Tardà, en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

Espero que aquesta notícia no sigui certa, @JoanTarda... perquè el PSC ha donat suport al 155 i a l'engarjolament d'@junqueras i als altres presoners polítics. Amb aquesta gent no hi pot haver cap mena de pont! https://t.co/xyGd0yp9HG — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 4 de març de 2018

Qui vulgui tendir ponts amb el PSC serà còmplice de les polítiques a les que ha donat suport el PSC. — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 4 de març de 2018

Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, reclama al republicanisme estrènyer els llaços amb els "comuns" i el "PSC de Miquel Iceta" per tal de sumar més suports a la causa. "El republicanisme ha de convergir amb les forces polítiques que també defensen el referèndum vinculant, liderades per Xavier Domènech, i ha de reconstruir ponts d'entesa (el municipalisme pot ser un bon laboratori) amb el socialisme català, el PSC de Miquel Iceta, que ha de decidir si es planta o abona la involució dels drets i llibertats", assegura Tardà en un article al diari El Periódico conegut per la direcció republicana.Les reaccions a l'article no s'han fet esperar. Una de les més contundents ha estat la de l'economista Xavier Sala-i-Martin, que ha desitjat que la notícia no fos certa. Tot seguit, ha recordat que "el PSC ha donat suport al 155 i a l'engarjolament de Junqueras i els altres presoners polítics". "Amb aquesta gent no hi pot haver cap mena de pont!", ha exclamat.En una segona piulada ha afegit: "Qui vulgui tendir ponts amb el PSC serà còmplice de les polítiques a les que ha donat suport el PSC".

