Tardà demana al republicanisme tendir ponts amb «comuns» i PSC

Joan Tardà, en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, reclama al republicanisme estènyer els llaços amb els "comuns" i el "PSC de Miquel Iceta" per tal de sumar més suports a la causa. "El republicanisme ha de convergir amb les forces polítiques que també defensen el referèndum vinculant, liderades per Xavier Domènech, i ha de reconstruir ponts d'entesa (el municipalisme pot ser un bon laboratori) amb el socialisme català, el PSC de Miquel Iceta, que ha de decidir si es planta o abona la involució dels drets i llibertats", assegura Tardà en un article al diari El Periódico conegut per la direcció republicana.Segons el dirigent republicà, la victòria a les eleccions del 21 de desembre obliga a una "governança de progrés valenta, desacomplexada exercida des de la Generalitat, que reuneixi als interessos de la ciutadania al marge de la seva adscripció ideològica, al marge que se sigui o no independentista". Tardà critica els arguments basats en "Puigdemont o eleccions" i assegura en el títol de l'article que ara no toquen "astúcies" ni "fugides cap endavant", sinó "ser més" ciutadans a favor de la República."Caldrà també que en l'independentisme hagi menys estómac i més cervell. Han fet falta massa setmanes per superar arguments tan reduccionistes com "com més presos, millor" no entenent que res seria pitjor que engendrar un procés de batasunització a Catalunya. O fins i tot ha estat necessari tombar arguments bastant irresponsables com "Puigdemont o eleccions", malgastadors de la titànica victòria independentista del 21-D, ignorants que els avenços del moviment per la República provenen d'haver complementat la mobilització al carrer amb la legitimitat democràtica guanyada en les eleccions", sosté el text.L'article arriba en plenes negociacions entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP per la investidura i per la formació del futur Govern, que no passen pel seu millor moment malgrat el pas al costat de Carles Puigdemont

