Torrent ho prova de nou

La renúncia a ser investit pel Parlament de Carles Puigdemont no ha servit per desbloquejar la legislatura. La CUP no accepta Jordi Sànchez, el candidat de Junts per Catalunya, i això deixa tres opcions: la dimissió com a diputats de Carles Puigdemont i Toni Comín per investir president sense que calguin els vots anticapitalistes, renegociar amb la CUP el full de ruta, o anar a unes noves eleccions per les quals Rajoy triaria el millor moment. Aquesta última opció, per exemple, no la descarta, que va dirigir el Pacte Nacional pel Referèndum, en el seu article d'opinió i la començava a avalar la CUP . Hi ha opinions (i temors) per tots els gustos., en canvi, planteja com explorar el terme mig que poden trobar els actors independentistes. En una línia similar s'expressa a La Veu de Nació Per ara Junts per Catalunya i ERC són extremadament prudents amb el full de ruta. Si les coses no estaven ja prou complicades l'article de Joan Tardà a El Periódico demanant diàleg amb els "comuns" i el PSC va esvalotar ahir al vespre de valent el personal. Per començar els dirigents de Demòcrates , socis d'ERC.Aquest matí, Roger Torrent començarà la seva segona ronda de contactes al Parlament per la investidura i és possible que activi el rellotge dels dos mesos per donar o no per morta la legislatura. Passi el que passi, ho escrivia en aquest article , la prioritat haurà de ser refer ponts entre agents independentistes. No sobre els retrets, les acusacions mútues o la humiliació de l'altre.explica en quin punt ens trobem analitza, al seu Canal Madrid, els errors de diagnòstic que enverinen la situació i que us aconsello llegir. Tot plegat en un clima de renovació de l'ANC que expliqueni amb el PDECat preocupat per no desdibuixar-se al proper govern. Faltarà que n'hi hagi.



Els Oscar de La forma del agua. Aquesta matinada alguns de vosaltres haureu estat pendents dels premis Oscar, que cada any s'entreguen en una gala a Los Angeles i que donen molt de si. Esteve Plantada no ha dormit per seguir-la i ha vist com La forma del agua i Guillermo del Toro eren els grans triomfadors d'una cerimònia marcada per un gran moment, quan Frances McDormand –millor actriu– ha fet posar dempeus totes les dones assistents a la gala en reconeixement a la seva tasca, i enmig de grans aplaudiments. Aquí podeu llegir la crònica de l'edició 90 dels Oscar.



Pendents d'Itàlia. Diumenge electoral a Itàlia ahir. Estàvem pendents dels extrems, de la participació i de si es formava la victòria del Moviment 5 estrelles en un parlament molt fragmentat. En Francesc Mancilla ens recomana per començar la setmana Modena del cantautor romà Antonello Venditti, acompanyat pel saxo de Gato Barbieri, que podeu escoltar aquí. Recordeu que cada dilluns el comencem amb música. Els vostres suggeriments els heu d'enviar contestant aquest correu o escrivint-ne un a [email protected]. Que tingueu una bona setmana!





Vist i llegit



Els socialistes alemanys de l'SPD han decidit en les darreres hores tornar a formar govern amb Angela Merkel i repetir la gran coalició després del fracàs de les converses de la canciller per entendre's amb Verds i liberals. A El País, un dels membres del seu equip directiu, Lluís Bassets, celebrava la decisió dels socialistes amb l'argument que els permetria millorar expectatives i obrir pas a un programa "més social i més europeista". Risc i victòria es titulava el seu article. El País hauria volgut que el PSOE fes a Espanya el mateix amb el PP, però per ara no se n'ha sortit.





El passadís



Portes Obertes del Catalanisme, la plataforma creada per defensar la tercera via, es constituirà en associació i està elaborant el seu full de ruta pels propers mesos. El 20 de març, el seu nucli dur, format per prop de 60 persones, mantindrà una reunió per decidir l'estratègia a seguir en un moment polític que segueix sent convuls. Poc després celebrarà l'assemblea de constitució i formarà la junta. El notari Mario Romeo continuarà en la presidència i en la direcció hi seguiran figures com Leopoldo Gay (germà de l'exmagistrat del TC Eugeni Gay), l'exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, i s'incorporaran els exdiputats de CDC, Josep López de Lerma, i d'UDC, Jordi Casas. Portes Obertes manté contactes amb diversos partits. Els darrers dies han parlat amb gent d'ICV i del PDECat. Fonts de l'entitat asseguren que volen integrar també independentistes no unilateralistes.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1977 l'exministre franquista Manuel Fraga, que en deixar el govern espanyol en els darrers anys del règim havia estat ambaixador a Londres, va fundar Alianza Popular i en va ser triat president. El partit, que es preparava per competir a les primeres eleccions lliures després de la mort del dictador, va ser creat per set exministres de Franco i volia recollir-ne el testimoni polític sense manies. AP va tardar uns anys (bàsicament fins que la UCD de Suárez va desaparèixer) en ser hegemònica a la dreta espanyola. Anys després, el mateix Fraga la refundaria com a PP cedint el liderat intern a José María Aznar. Diario16, aleshores un dels més influents, va fer aquesta portada quan va acabar el congrés del partit.





L'aniversari



El 5 de març de 1894 naixia a Barcelona el poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català Josep Maria de Sagarra, que moriria a la mateixa ciutat el 1961. Sagarra fou molt popular per les seves cròniques i les seves obres de teatre i va rebre molts reconeixements en vida. Era un dels membres de la penya gran de l'Ateneu i entre les seves obres més conegudes hi ha Vida privada o El Cafè de la Marina. També va escriure versos satírics. Després de la guerra va tornar a Barcelona i es va incorporar a l'Institut d'Estudis Catalans i li van seguir arribant els reconeixements. Aquí Lola Lizaran i Alfred Lucchetti reciten el seu Poema de Nadal.

Ferran Casas i Manresa

