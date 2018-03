Torrent farà demà la ronda de contactes per proposar l'alternativa a Puigdemont

Roger Torrent. Foto: Adrià Costa

El president del Parlament, Roger Torrent, farà demà la ronda de contactes amb els partits per proposar un nou candidat a la presidència de la Generalitat després de la renúncia de Carles Puigdemont. La ronda estarà marcada per les dificultats per investir Jordi Sànchez, que no compta amb el suport de la CUP, tal com va quedar clar ahir en la reunió del consel polític dels anticapitalistes Després d'aquesta sèrie de cites, Torrent haurà de proposar un candidat -el diputat que tingui més suports- i haurà de fixar la data d'un nou ple d'investidura. Segons l'informe dels lletrats, aquesta ronda de contactes podria fer que arrenqués ja el termini de dos mesos pel qual si no hi ha un candidat investit, immediatament es convoquen noves eleccions.El primer en passar pel despatx del president de la cambra serà Xavier Domènech, cap de files de Catalunya en Comú Podem, segons ha informat la formació en un comunicat.

