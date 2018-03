El PDECat reclama no perdre espais de poder en el futur Govern

Temor entre els dirigents del PDECat davant la possibilitat que ERC controli el 80% del pressupost social del nou Govern

El PDECat descarta abanderar la desobediència i la unilateralitat en aquesta legislatura i reclama no caure en el "xantatge" de la CUP

Neus Munté, durant el consell nacional del PDECat Foto: Julio Díaz / PDECat

"No hi ha hagut grans novetats sobre la negociació, però sí que ha servit per marcar perfil de cara a les properes setmanes". Amb aquestes paraules resumia aquest diumenge un alt dirigent del PDECat el consell nacional extraordinari que la formació ha celebrat a Barcelona per abordar l'estat de les converses amb ERC i amb la CUP, que fa tan sols un dia va decidir bloquejar la investidura de Jordi Sànchez com a alternativa a Carles Puigdemont . La situació és complexa, sostenen a les files nacionalistes, i durant el consell nacional s'han volgut deixar tres idees clares: no han de perdre pes al Govern, no han de sotmetre's al "xantatge" de la CUP i no s'ha d'anar a noves eleccions.Així ho recalquen diverses fonts presents en la trobada consultats per, que posen èmfasi en les intervencions a porta tancada de la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i la presidenta, Neus Munté. Pascal ha arrencat lamentant les "grans turbulències" generades pel bloqueig -provocat, segons la seva versió, per l'Estat- i carregant contra el "tacticisme" de la CUP. El record de la negociació del 2015 per la investidura d'Artur Mas és ben viu a les sigles de l'antiga Convergència, i la negativa a votar a favor de la investidura de Sànchez com a candidat de JxCat ha despertat antics fantasmes."A qui més volen enviar a la paperera de la història?", ha preguntat la coordinadora general davant dels mitjans , un cop acabat el consell nacional, que s'ha allargat durant dues hores i en el qual s'ha produït un debat "viu", amb més intervencions que en d'altres cites d'aquest tipus. A porta tancada, Pascal ha volgut deixar clar que la negociació per formar Govern no ha de ser un "joc de cadires", però al mateix temps ha recalcat que és fonamental per al partit tenir presència en llocs destacats per "defensar les idees" del PDECat des de l'executiu. "No hem de perdre poder real", destacava aquesta tarda un alt dirigent consultat, posant èmfasi en la importància pressupostària de les conselleries més socials, com és el cas de Salut i Ensenyament I ho és perquè, segons temen dins del PDECat, ERC "podria acabar assumint el 80% dels pressupost social" de l'executiu. La formació nacionalista ja té un candidat triat per si manté les competències en educació: Lluís Font, diputat de Junts per Catalunya, membre de la direcció executiva del partit i professor a la Universitat Ramon Llull. Es tracta d'un dels dirigents més propers a Pascal, que va apostar per ell com a membre de la cúpula que li va encarregar "pensar a llarg termini". "No podem perdre la conselleria dels mestres i de la immersió", recalquen els dirigents consultats. "L'important és el pressupost que es queda cadascú", sosté una altra veu destacada.Munté i Pascal han coincidit en assenyalar que el PDECat no ha estat un actor protagonista en la decisió de Puigdemont de renunciar - almenys provisionalment - a la investidura al Parlament. "Qui s'han pensat que som com per dir que hem forçat el pas al costat del president? Aquest és el seu partit", ha recalcat la coordinadora general. "El PDECat segueix endavant sense renúncies", ha ressaltat la presidenta del partit. Ha estat el primer consell nacional al qual han assistit alguns dels diputats de Junts per Catalunya que no formen part del partit. Els dos actors polítics esperaran al desenllaç de la investidura i a constituir el Govern per formalitzar relacions.No hi ha hagut cap intervenció, segons les fonts consultades, per demanar a Puigdemont que cedeixi juntament amb Toni Comín -conseller de Salut a l'exili i diputat d'ERC- l'acta de diputat i permetre aritmèticament la investidura de Sànchez. Sí que hi ha hagut, en canvi, dirigents que han demanat la paraula per reclamar que no es vagi cap a unes noves eleccions. "Ho hem d'evitar de totes totes", ha reflexionat Pascal a la sortida de la reunió. Sectors del PDECat interpreten que Puigdemont i un nucli reduït del seu entorn -entre els quals hi situen Elsa Artadi i Damià Calvet, negociador clau de JxCat i alt càrrec de Josep Rull a Territori- volen forçar nous comicis.Abans d'això, però, la cúpula de l'antiga Convergència vol explorar de nou els límits de la negociació sense fer "renúncies" en el full de ruta, però descartant en tot moment la desobediència i la unilateralitat que van marcar els últims compassos de la legislatura passada. Seguir aquest camí no només ha comportat exili i presó per a la cúpula del procés -sostenen-, sinó que pot posar en risc el futur judicials de Josep Rull i Jordi Turull, que estan en llibertat provisional. Els dos han intervingut aquest dissabte en el consell nacional per donar compte de les negociacions, que es reprendran demà.Turull, en un moment determinat, ha al·ludit implícitament a Santi Vila, exconseller de Cultura i d'Empresa, que aquesta setmana enceta la ronda de presentacions del seu llibre D'herois i traïdors (Pòrtic), en el qual repassa els fets claus del procés. Segons dirigents consultats, algunes de les revelacions podrien perjudicar judicialment algun dels protagonistes. L'encarregat de presentar el llibre, per cert, serà Màrius Carol, director de La Vanguardia. Vila té obert un expedient disciplinari dins del PDECat, partit del qual s'ha anat allunyant des que va abandonar el Govern.

