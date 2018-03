VÍDEO Lliçó de Martín Pallín a un periodista de Madrid que titlla Puigdemont de «fugitiu»

José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, va desmuntar molts dels gestos que ha dut a terme la justícia espanyola contra el procés català i els seus dirigents. Durant una entrevista al programa FAQS de TV3, el jutge va anar desgranant diversos moments dels darrers mesos en què diversos jutges espanyols, com Pablo Llarena, que investiga el referèndum de l'1-O, han traspassat línies de la divisió de poders a l'Estat.En un moment de l'entrevista, va ser qüestionat pel periodista de Libertad Digital, Pablo Montesinos, al voltant de la figura de Carles Puigdemont. "Sentim de Puigdemont està a l'exili, a l'exili o fugat de la justícia?", pregunta el madrileny. La resposta de Martín Pallín és taxativa: "Fugat en absolut. Si no, que alguns recordin la sèrie El fugitiu, era un que estava escapat, amagat, fugit.... fugat no perquè està a disposició"."M'agradaria que un dia tingués temps d'explicar-nos als espanyols per què un jutge retira una ordre de detenció. No ho he vist a la meva vida. I llavors quan va a Copenhaguen, diu una cosa realment increïble: no la poso en marxa perquè vull que el detinguin. Doncs també ho expliqui", reflexiona, abans de parlar d'exili. "Políticament no crec que estigui exiliat, està a una situació a disposició de la justícia. Si aixequen l'ordre de detenció i podrà venir a Espanya perfectament".

