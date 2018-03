Atac d'Andrea Levy contra Jordi Sànchez

Andrea Levy, en una imatge d'arxiu Foto: EFE

La vicesecretària d'estudis i programes del PP i diputada dels populars al Parlament, Andrea Levy, ha considerat que Jordi Sànchez no és un candidat a la presidència de la Generalitat "acceptable". "No ens sembla presidenciable un home que feia salts sobre un cotxe de la Guàrdia Civil", ha afegit en referència a l'actitud de Sànchez durant la concentració davant del departament d'Economia el passat 20 de setembre. "Això està fora de tot sentit comú", ha afegit Levy en declaracions als mitjans de comunicació des de Madrid.Segons la diputada, la figura de Sànchez contribuiria encara més al "desprestigi de les institucions catalanes" tenint en compte que és un candidat "radicalitzat en les seves posicions independentistes" i que està en presó preventiva.Levy ha lamentat que el Parlament estigui "tancat" des del setembre passat i que només s'obri segons els "desitjos" dels independentistes, posant d'exemple que aquesta setmana passada s'ha celebrat un ple per "rendir homenatjar" Carles Puigdemont.La diputada dels populars ha afirmat que els independentistes s'han vist sorpresos pel "mur de la realitat" que, segons ha dit, ha suposat l'aplicació del 155. "Quan sembla que no es pugui fer pitjor, els independentistes intenten fer l'impossible", ha afirmat en referència a la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat que JxCat ha posat sobre la taula després de la renúncia de Carles Puigdemont.Segons Levy, Catalunya es mereix un candidat que es dediqui a tornar a cosir i recompondre la societat catalana que està "fracturada" en comptes de proposar un candidat "radicalitzat en les seves posicions independentistes" i que està en presó preventiva per causes pendents amb la justícia.

