​Troben el cadàver d'un home al port esportiu de Tarragona

El cadàver d'una persona ha aparegut surant aquest diumenge a la matinada al moll del port esportiu de Tarragona. Segons ha pogut saber l'ACN, es tracta d'un home d'edat avançada i l'ha localitzat un agent del port passada la mitjanit. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar les causes de la mort. El cadàver no presenta indicis de criminalitat i apunta a que es podria tractar d'un accident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)