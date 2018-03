El Barça guanya contra l'Atlètic de Madrid i torna a encarrilar la Lliga

El Barça té mitja lliga a la butxaca. Els blaugrana han guanyat 1 a 0 contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou i es queden líders a vuit punts de diferència (més el gol average) del segon, una avantatge que deixa els catalans a un pas d'aconseguir el campionat.Els de Valverde han completat una excel·lent primera part i han esborrat pràcticament del terreny de joc els madrilenys, que no han trobat forats per crear ocasions de gol. Els blaugrana han pressionat a dalt i han controlat la pilota per mediació d'un gran Andrés Iniesta, que s'ha retirat amb una lesió al bíceps femoral a la mitja hora de partit.Abans de la lesió del manxec, Messi ha posat l'1 a 0 al marcador amb un espectacular llançament de falta que ha posat dempeus el Camp Nou. Amb l'avantatge al marcador, el Barça ha continuat mantenint el ritme de joc i no ha donat opció a un Atlètic de Madrid impotent que no ha fet ni un xut a la porteria de Ter Stegen.​Els matalassers han sortit amb més intensitat a la segona part, i han intentat tenir més controlada la pilota per intentar aconseguir la igualada. Tot i això, els blaugrana no han passat angúnies en defensa, ben liderada per Umtiti i Piqué, atents en els talls i en la posició. Amb el pas dels minuts, els de Simeone s'han obert per intentar igualar el partit i mantenir l'emoció a una lliga que amb la victòria del Barça estava gairebé sentenciada. A la mitja hora del final, el matx s'ha convertit en un teva-meva entre els dos equips que ha fet embogir l'encontre en un escenari que no convenia als catalans, que han perdut el joc de toc.​Simeone ha fet entrar el davanter Gameiro per acabar jugant amb quatre davanters i els madrilenys han tirat les línies endavant per mantenir-se vius a la lliga, però el Barça s'ha mantingut ferm tan en defensa i al mig del camp i amb un Messi fent tasques defensives. Els visitants han pressionat cada cop més a dalt conscients que els hi era igual perdre per un o per dos gols. Els blaugrana han tornat a accelerar a deu minuts pel final pressionant a dalt per impedir que l'Atlètic controlés amb comoditat.​No obstant, l'ai al cor l'ha posat Gameiro amb un cop de cap que ha entrat a la porteria del Barça i que el linier ha marcat com a fora de joc, que era clar. Ja a les acaballes, l'Atlètic de Madrid ha intentat l'empat a la desesperada, però el Barça ha mantingut la serenor necessària per evitar qualsevol embolic perillós a l'àrea. No hi ha hagut temps per més, i l'àrbitre ha xiulat el final del matx.

