Diumenge negre a les carreteres catalanes

Tres persones han mort i cinc més han quedat ferides greus aquest diumenge en tres accidents de trànsit. Una menor veïna de Torelló ha perdut la vida a la C-17 a Gurb (Osona) després que dos turismes hagin col·lidit frontalment. En aquest sinistre han quedat ferides quatre persones.​D'altra banda, un home de 34 anys ha mort de matinada a Sils (la Selva) en un accident a la carretera C-63 en sentit Lloret de Mar. La víctima mortal anava de copilot del cotxe, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. La conductora ha quedat ferida menys greu.L'últim accident s'ha produït prop de les 12 del migdia a B-224, al municipi de Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat), i s'hi han vist implicats dos turismes i una moto. El conductor de la moto ha mort i entre els passatgers dels vehicles no hi ha hagut cap afectat.

