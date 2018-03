Els CDR de Lleida pengen llaços grocs pels presos polítics i els exiliats

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Lleida han sortit aquest migdia en columnes des de sis barris de la ciutat per omplir carrers i places de llaços grocs per reclamar l'alliberament dels independentistes presos i el retorn dels qui estan a l'estranger. Tots els grups han confluït a la plaça de Cervantes, triada per ser el lloc on es va erigir l'antiga presó provincial i el monòlit franquista. Els CDRs asseguren que "la lluita d'un poble s'expressa també en el seu espai públic" i amb aquesta acció batejada com #EnllacemLleida han volgut tenyir Lleida de groc "contra la normalització de l'excepció". No hi ha hagut incidents però, segons fonts dels Comitès, la Guàrdia Urbana ha identificat alguns dels participants de les columnes de Cappont i Guindàvols i els han demanat que no continuessin penjant els llaços.Les columnes han sortit de la batejada com a plaça 1 d'octubre, davant del CAP de Cappont; del casal de la Mercè de la Mariola; de la plaça Ricard Vinyes; de la plaça del Clot de la Granotes; de la passarel·la dels Camps Elisis i de l'institut Guindàvols. A la plaça Cervantes han acabat confluint un centenar de persones que s'han reunit al voltant d'un llaç groc gegant. S'ha llegit un manifest i dos poemes i l'acte ha acabat amb el cant dels Segadors.A cada grup hi havia persones amb escales per poder penjar els llaços a punts elevats i dificultar que puguin ser retirats. Jordi Alsina, del CDR de la Zona Alta, ha afirmat que "una vegada més, i no ens en cansarem, volem posar de manifest les mancances democràtiques que patim en aquest país, com es demostra amb la gent que és a la presó per les seves idees" i ha afegit que "respectem els qui no pensen com nosaltres i no ens hi enfrontem quan treuen els llaços, sabem que tenen una durada limitada, però els ho posem difícil perquè durant el màxim de temps possible es faci palesa la reivindicació de llibertat pels qui defensen les seves idees de forma pacífica".Una altra participant a l'enllaçada de la plaça Ricard Vinyes, la Montse Marco, ha assegurat que "és necessari que tothom col·labori amb allò que pugui, hem de ser persistents, perseverants, i donar la tabarra fins que alliberin els presos polítics". També ha dit amb contundència que "tothom diu que la gent s'està cansant però crec que no, que s'està reservant per quan convingui fer el cop final".Ruben López, del CDR de la Mariola-Escorxador, ha afegit que amb l'enllaçada d'aquest diumenge s'ha volgut demostrar que, "a diferència dels qui tenen actituds a vegades violentes quan hem sortit a fer accions similars, nosaltres ho fem a cara descoberta, amb alegria, de dia, anem tots a una i animem a tothom que entengui el que estem reivindicant".Respecte a la situació política actual i les dificultats per investir un president i formar Govern, els membres del CRD han coincidit a reclamar als polítics independentistes que "estiguin a l'altura del que reclama la gent que els ha votat". "Són els nostres representants, per això els hem votat, i esperem que facin un paper digne", ha afirmat Xènia Pardo, del CDR de la Zona Alta.

