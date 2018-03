El jutge no veu delicte en el vídeo contra Puigdemont que es va gravar des d'un tanc

Es manté a 4 persones innocents en presó preventiva per la seva ideologia. Es persegueixen diputats, alcaldes, cantants, mecànics, mossos, programadors, pallassos... però dues persones pujades sobre un tanc proferint amenaces no passa res. Aquesta és la seva "justícia". Seguim! pic.twitter.com/pHEG9lrNg0 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 de març de 2018

VIDEO de un militar español en un tanque: "Vamos a darle una sorpresa a Puigmdemont @KRLS . 70 toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas @Pablo_Iglesias_ el siguiente eres tú, cabrón. Arriba España!" pic.twitter.com/c3LatywDhV — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 12, 2017

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha explicat a través de les xarxes socials que el Jutjat d'Instrucció de Saragossa ha descartat que hi hagi delicte en el vídeo en el qual dos civils van amenaçar des de dalt d'un tanc de l'exèrcit espanyol el candidat de Junts per Catalunya. Segons Cuevillas, l'informe policial diu que només és "xanxa i burla" i sosté que Puigdemont va crear "amb el seu sarcasme" un context que justificaria els fets.Aquest diumenge al matí, el candidat de JxCat ha difós a través de les xarxes socials extractes de l'ofici. A través d'un tuit, ha criticat que mentre hi ha "quatre persones innocents en presó preventiva per la seva ideologia" i es persegueix a "diputats, cantants, mecànics, mossos, programadors i pallassos" a les dues persones que el van amenaçar directament des d'un tanc de l'exèrcit "no els passa res". "Aquesta és la seva justícia", ha reblat Puigdemont.El lletrat de Puigdemont ha anunciat que recorrerà la resolució perquè, entre altres coses, "està privant el dret a l'honor a un ciutadà per la seva ideologia". A més, ha explicat que presentarà una nova denúncia amb 70 missatges amb amenaces, injúries i incitació a l'odi cap al seu client. "Veurem quin és el criteri de la justícia espanyola", ha subratllat.El mateix Puigdemont ja va denunciar aquesta sentència i el que està passant a l'Estat amb diversos polítics catalans i la llibertat d'expressió. "Es manté a 4 persones en presó preventiva. Es persegueixen diputats, alcaldes, cantants, mecànics, mossos, programadors, pallassos... però dues persones pujades sobre un tanc proferint amenaces no passa res", ha escrit aquest matí.Els fets denunciats van passar el 8 de desembre al Regiment Cuirassat Pavia número 4 de Saragossa en un acte de "portes obertes" durant la celebració de la Immaculada, patrona d'Infanteria. Segons l'informe policial, un nombre restringit de civils van poder visitar el regiment i van poder accedir fins on eren els carros de combat de què disposa aquest comandament militar.

