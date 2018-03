Tabàrnia es manifesta pel centre de Barcelona: «S'ha acabat la broma»

La plataforma Tabàrnia s'ha manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona amb els lemes 'S'ha acabat la broma' i 'Tabàrnia lliure de populisme'. Unes 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han secundat la marxa, prevista inicialment el passat 25 de febrer però posposada per l'inici del MWC. La manifestació ha començat amb una ofrena floral davant el monument al "patriota espanyol" Rafael Casanova, ha enfilat la Via Laietana per acabar a la plaça de Sant Jaume. Els participants han portat caretes del 'president a l'exili', Albert Boadella, que finalment no ha fet acte de presència davant el Palau de la Generalitat. Els manifestants s'han aturat davant la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana per cridar: 'Aquesta és la nostra policia'. Al llarg de la manifestació –de marcat ambient festiu- també s'han corejat altres consignes com “Puigdemont, a presó” o “Som Catalunya, som Espanya”."El nostre lema d'avui és visca Tabàrnia, s'ha acabat la broma. Creiem que estem en una situació que s'ha de capgirar i amb uns polítics irresponsables que han creuat la barrera de la legalitat", ha afirmat el president de la plataforma per Tabàrnia, Miguel Martínez. "Ara toca posar-nos seriosos i trobar una sortida on tots els catalans ens hi puguem sentir a gust", ha continuat Martínez, que ha qualificat Tabàrnia com una "associació transversal on hi estan representats tots els sentiments i ideologies". "No tanquem la porta a ningú, una miqueta com el que volem que sigui el nostre Parlament i el nostre president de la Generalitat", ha puntualitzat el dirigent de la plataforma 'tabarnesa'. "Ens oposem frontalment a la independència unilateral. Qualsevol pot defensar la seva ideologia però sempre dins la legalitat", ha insistit Martínez, que ha valorat el moviment de Tabàrnia com "un "mirall del que són els independentistes, però des de la responsabilitat"."Així poden veure l'absurditat dels seus arguments. No és el moment d'aixecar fronteres a l'Europa del segle XXI, sinó d'estar units dins d'Espanya", ha conclòs el president de la plataforma Tabàrnia. Un argument que també ha compartit el secretari general de la ultradretana Vox, Javier Ortega. "Avui és una oportunitat extraordinària per dir alt i clar a Barcelona que Catalunya és Espanya. Que no permetrem cops d'Estat i que seguirem fins al final per ficar els colpistes a la presó", ha afirmat Ortega, que també ha posat Rafael Casanova com el símbol "de la tergiversació del secessionisme". "Un separatisme que ha manipulat la història, l'economia i la política. Volem que deixi d'enganyar-nos qui ha convertit la divisió en un delicte i en un negoci", ha disparat el secretari general de Vox. L'ofrena floral a Rafael Casanova ha comptat amb un convidat d'excepció: Eduardo de Delás, baró de Vilagayà, que s'ha autodefinit com un descendent de Casanova i ha afirmat que el seu familiar no era "un patriota català sinó espanyol".Després de l'ofrena i una cantada de l'himne d'Espanya a tot drap, la manifestació ha començat a caminar direcció plaça d'Urquinaona per després baixar per la Via Laietana. La necessitat de fer passar l'autocar de Tabàrnia, "l'ambaixada mòbil", ha dificultat la marxa de les 15.000 persones i ha fet sospitar que Albert Boadella podria estar amagat dins el vehicle. A l'arribada a la plaça de Sant Jaume s'ha desvetllat el misteri i s'ha assegurat que 'el president a l'exili' de Tabàrnia no faria acte de presència. "Albert Boadella no hi és, però ens ha demanat que confiem en ell perquè ens portarà a Ítaca", ha ironitzat el portaveu de Tabàrnia, Jaume Vives, des del sostre de l'autocar. "Avui som dos milions de tabarnesos catalans. I per purificar l'ambient que es respira en aquesta plaça escoltarem una vegada més l'himne d'Espanya. Visca Tabàrnia", ha afirmat Vives. "Aquesta guerra, amb alegria i la veritat per bandera, la guanyarem", ha finalitzat.

