Mor un motorista a Sant Esteve de Sesrovires en un accident amb dos turismes

El conductor d'una motocicleta ha mort el migdia d'aquest diumenge a la B-224, al terme municipal de Sant Esteve de Sesrovires arran d'un accident viari on també s'han vist implicats dos turismes. Segons ha informat l'ajuntament del municipi, el sinistre s'ha produït en una rotonda d'accés a la localitat i hi han intervingut efectius de la Policia Local, els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques, que ha mobilitzat un helicòpter.L'avís s'ha donat a les 12.18 hores i en aquests moments els Mossos estan investigant les causes de l'accident. És el tercer accident de trànsit mortal que es produeix aquest diumenge a les carreteres catalanes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)