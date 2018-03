Margarit i Andreu guanyen el Campionat d'Europa de raquetes de neu

Jan Margarit feia dos anys que no es posava les raquetes de neu per a aquests campionats. Foto: Josep Maria Montaner.

Laia Andreu –com Jan Margarit– s'ha proclamat campiona d'Europa i de Catalunya de l'especialitat. Foto: Josep Maria Montaner.

Jan Margarit (AE Mountain Runners del Berguedà) i Laia Andreu (UE Vic) van guanyar aquest dissabte el Campionat d'Europa de raquetes de neu, celebrada a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera sota l'organització de la Unió Muntanyenca Eramprunyà. La prova també ha estat vàlida per al campionat de Catalunya de l’especialitat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).“La cursa –ha explicat Margarit després de travessar la meta, segons recull el web de la FEEC– s’ha dividit en tres bucles. En el primer hem anat tots agrupats. En el segon he vist que em trobava molt bé i he començat a apretar fort. He aconseguit espai i m’he distanciat. No sabia com estaria la neu en tots els trams i he anat amb tot el que he pogut durant tota la cursa. Quan he vist que quedaven només dos o tres quilòmetres he pujat una mica el ritme per acabar bé la cursa. M’ha agradat molt el circuit. Molt divertit i entretingut. El darrer cop que em vaig posar les raquetes va ser aquí mateix fa dos anys. Estic content d’haver tornat.”Darrere Margarit, el subcampionat ha estat per a Eduard Hernández (AE Matxacuca) i la tercera plaça del podi l’ha ocupat Joan Freixa (AE Mountain Runners del Berguedà). La cursa ha estat molt ràpida i des dels primers moments els favorits han ocupat les places capdavanteres. Els corredors han passat per la línia de sortida i meta en tres ocasions, amb què el públic present ha pogut fer un bon seguiment de la cursa. Jan Margarit i Eduard Hernandez han estat els corredors que han tirat del grup, seguits d’a prop pels catalans Joan Freixa i Just Sociats i els integrants de l’equip italià.Laia Andreu (UE Vic) ha estat la més ràpida entre les dones i ha liderat la cursa des de l’inici, amb què s’ha proclamat campiona d’Europa. “La cursa ha sortit molt ràpida. En tot moment m’he mantingut al davant. He gaudit molt de la cursa”, ha comentat Andreu havent guanyat la prova de Guils Fontanera. El subcampionat se l'ha endut per Sílvia Leal (CE Pontsicà) i la tercera plaça del podi ha estat per Sílvia Zúñiga (CE Pontsicà).La prova ha estat vàlida pel campionat de Catalunya de raquetes de neu de la FEEC. El títol català ha recaigut també en Jan Margarit i Laia Andreu. El subcampionat ha recaigut en Eduard Hernández i Sílvia Leal. La tercera plaça ha sigut per Joan Freixa i Sílvia Zúñiga.

