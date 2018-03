VÍDEO Crits de «Puigdemont, a presó» per concloure la manifestació per Tabàrnia

Crits de "Puigdemont, a presó" a la manifestació de #Tabàrnia #4m. També han cridat "Som Catalunya, som Espanya" i "Aquesta és la nostra policia" davant la comissaria de Via Laietana https://t.co/PtJtLcNWub pic.twitter.com/xELBczvJYd — 324.cat (@324cat) 4 de marzo de 2018

Unes 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona convocades per la plataforma Tabarnia amb el lema "S'ha acabat la broma. Visca Tabarnia". La marxa ha començat al monument de Rafael Casanova on s'han fet diverses ofrenes florals amb l'himne d'Espanya de fons i ha continuat per la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume on està previst que acabi.Els manifestants s'han aturat davant la prefectura superior de la policia espanyola de Via Laietana per cridar: "Aquesta és la nostra policia". Al llarg de la manifestació també s'han corejat altres consignes com "Puigdemont, a presó" o "Som Catalunya, som Espanya".

