La CUP avisa que repetir eleccions «no és la pitjor de les alternatives»

Roda de premsa de la CUP després del consell polític

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha avisat que repetir les eleccions "no és la pitjor de les alternatives" si la realitat ha de ser gestionar una autonomia. Així ho ha dit en una entrevista al Via Lliure de RAC1. Segons Vidal Aragonès, la CUP "no vol eleccions" i ha afegit que repetir eleccions "en cap cas" depèn dels cupaires.A banda, ha insistit que s'ha de permetre el vot dels diputats que són a Brussel·les, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que no s'ha de deixar que el Tribunal Constitucional (TC) digui quins diputats tenen dret a vot.Aragonès ha afegit que desobeir el TC no és l'única possibilitat que tenen JxCat i ERC i ha assenyalat que també poden anar a buscar el suport d'altres partits del Parlament. Sense dir el nom explícitament de Catalunya en Comú, ha recordat que alguna força està d'acord en restituir l'autonomia. Tot i això, els "comuns" ja han explicitat que rebutgen abstenir-se en una investidura de Jordi Sànchez. Aragonès ha negat que la decisió de la CUP d'aquest dissabte d'abstenir-se en una investidura de Sànchez sigui un càstig cap a l'exlíder de l'ANC, tenint en compte que Sànchez va demanar perdó per haver demanat el vot per qualsevol formació independentista a les eleccions del 2015 després de veure que la CUP rebutjava la investidura d'Artur Mas.Aragonès ha argumentat que per la CUP no és determinant el nom del candidat a la presidència de la Generalitat sinó que fa "un anàlisi més profund" i posa com a condicions que es faci efectiva la república i que es doni resposta a les classes socials amb polítiques socials. "Si el límit és la Constitució, a la CUP no la trobaran", ha alertat.El diputat de la CUP ha defensat que Puigdemont i Comín podrien votar en una investidura si la Mesa decideix que es pot fer i hi ha una majoria de diputats que decideixen fer-ho possible. Aragonès rebutja que el TC decideixi quins diputats poden votar i ha argumentat que "no només és un tema de legalitat sinó de legitimitat i de mandat democràtic". A més, ha considerat que l'alt tribunal va resoldre que els diputats a Brussel·les no poden votar en les mesures cautelars sobre una investidura de Puigdemont. Ara, segons el diputat de la CUP, la situació és una altra.Aragonès ha recordat que només amb els vots de Puigdemont i Comín, Sànchez seria investit president de la Generalitat en segona votació amb l'abstenció de la CUP. Però també ha assenyalat que JxCat i ERC tenen una altra alternativa, buscar-se un altre soci. "Tenen una altra possibilitat. Si tenen la perspectiva de gestionar una autonomia durant quatre anys, potser haurien d'anar a buscar una força política que els pugui comprar aquest relat", ha defensat.Preguntat sobre la possibilitat d'una repetició de les eleccions, Aragonès ha assegurat que la CUP no vol eleccions i que no pensen que sigui el millor escenari però també ha avisat que "no és la pitjor de les alternatives" si la realitat ha de ser gestionar una autonomia. "O busquen alternatives en altres formacions polítiques, crec que alguna ha dit que està d'acord en restituir l'autonomia i prou, o potser ens hem de plantejar que hem d'anar a eleccions si no tenen capacitat perquè els dos diputats tinguin vot", ha reblat.Aragonès ha defensat que la CUP ha intentat "facilitar al màxim" les negociacions i ha posat d'exemple que no han fixat línies vermelles i que es van apartar perquè durant setmanes JxCat i ERC negociessin de manera bilateral.

