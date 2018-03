VÍDEO Així ha estat l'ofrena floral de Tabàrnia a Rafael Casanova

Ofrenda floral ante el monumento al patriota español Rafael Casanovas.



¡Viva Tabarnia! pic.twitter.com/XslcRa1s2p — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 4 de marzo de 2018

En directo: a punto de comenzar la manifestación a favor de Tabarnia en Barcelona. “Las calles también son nuestras”.. La plataforma presidida por Boadella toma la calle para demostrar que Cataluña no es solo del nacionalismo



#Tabarnia4M #FelizDomingo

pic.twitter.com/yha0P779o2 — Yo Soy Naranjito (@yosoynaranjito_) 4 de marzo de 2018

La plataforma de Tabàrnia ha reunit centenars de persones aquest diumenge al centre de Barcelona per defensar la unitat d'Espanya. Els convocants han fet una ofrena floral al monument a Rafael Casanova, envoltat per desenes de banderes espanyoles.La mobilització ha començat a la Ronda de Sant Pere, on el portaveu de la plataforma, Jaume Vives, ha fet mofa assegurant que els manifestants també podien cridar "independència". De fet, alguns d'ells ha cridat a votar talment com si ho volguessin fer en un referèndum, alhora que també s'han sentit càntics contra Carles Puigdemont. Diversos assistents han portat màscares d'Albert Boadella, autoproclamat president de Tabàrnia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)