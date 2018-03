Mor un home en un accident de trànsit aquesta matinada a la C-63 a Sils

Un home de 34 anys i veí de Sils (la Selva) ha mort la matinada d'aquest diumenge a causa d'un accident viari a la C-63, en el tram que passa per aquesta mateixa localitat. El sinistre s'ha produït prop de les dues de la nit al punt quilomètric 13,6 en sentit Lloret de Mar, quan per raons que s'estan investigant els turisme ha sortit de la via, sense que s'hagi vist implicat cap vehicle més. La víctima mortal viatjava al seient davanter, mentre que la conductora ha resultat ferida de menys gravetat i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.Els Mossos d'Esquadra ha rebut l'avís a les tres quarts de dues de la matinada i s'han activat cinc patrulles, a més d'una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)