El govern espanyol admet que la llei impedeix tombar la immersió

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en roda de premsa aquest divendres Foto: ACN

El ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha reconegut que és "impossible des del punt de vista legal" que el 155 alteri el model educatiu català, ja que s'hauria de "modificar la llei del Parlament" i això es fa "amb majories, no amb el 155". Així ho ha expressat en una entrevista d'aquest diumenge al diari ABC , on també ha dit que segueixen examinant la sentència del Tribunal Constitucional, que va tombar la mesura de la LOMCE que obligava la Generalitat a pagar 6.000 per les famílies que volguessin escolaritzar seus fills en castellà en centres privats. Tot i reconèixer que no podran modificar la llei, el ministre ha defensat que seria "lògic, sensat i raonable" que el castellà fos llengua vehicular sent present en almenys un 25% de les classes.Segons Méndez de Vigo, "que la llei parli del català com a llengua vehicular no exclou que el castellà també ho sigui". Perquè sigui així, argumenta que caldria que com a mínim una quarta de les classes hauria de ser en castellà. Tot i això, considera que amb l'aplicació de l'article 155 no es pot "alterar el model educatiu d'una comunitat autònoma, es posin com es posin". El ministre reconeix que això correspon a "les majories del Parlament i a les propostes que es facin" i que "cal respectar la llei bàsica".En l'entrevista, Méndez de Vigo també mostra la voluntat del Govern "d'actuar i canviar les coses en conjunció amb les dues llengües", però diu que "cal veure com es fa per no trobar-se amb una sentència de TC". "No vull crear falses expectatives", ha remarcat. Ara assegura que estan analitzant la sentència sobre la LOMCE "per veure quines iniciatives poden prendre parlant amb la comunitat educativa".

