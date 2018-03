El PDECat aborda el futur Govern i les dificultats per investir Sànchez

Consell nacional extraordinari del PDECat, amb cadires buides per als exiliats i empresonats Foto: PDECat

En marxa el consell nacional extraordinari del PDECat convocat per abordar l'estat de les negociacions amb ERC i la negativa de la CUP a votar a favor de la investidura de Jordi Sànchez, el candidat ungit per Carles Puigdemont després del pas al costat . Jordi Turull i Josep Rull, consellers del Govern legítim i puntals negociadors de Junts per Catalunya (JxCat), han intervingut davant dels quadres del partit per explicar l'estat de la qüestió. Divendres a la nit, segons fonts consultades per, l'acord amb els republicans estava "tancat" a grans trets, però encara no es pot donar per fet.La convocatòria del consell nacional neix, en bona mesura, de la demanda d'informació per part dels quadres del partit sobre les converses -en les quals pràcticament no hi participa la direcció executiva- i per la voluntat de la formació de tenir un posicionament sobre el moment polític actual, marcat pel bloqueig de la investidura. També hi ha una certa inquietud sobre la possibilitat que el PDECat perdi la conselleria d'Ensenyament, un escenari que ha estat damunt la taula negociadora en els últims dies.La reunió ha arrencat, com passa des del mes de novembre, amb crits de llibertat davant la situació d'exili i empresonament de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Joaquim Forn. Se'ls han reservat quatre llocs simbòlics a primera fila amb un cartell amb el seu nom. El nom del president a l'exili ha estat un dels grans protagonistes de la setmana: el Parlament en va votar la restitució simbòlica - amb una proposta de resolucó acordada entre JxCat, ERC i CUP - i poques hores després va renunciar "provisionalment" a la candidatura a la presidència de la Generalitat.La proposta de Sànchez, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre , no ha convençut els anticapitalistes, que s'abstindran en cas que la seva candidatura arribi a votació. Amb l'actual aritmètica parlamentària, Puigdemont i Toni Comín, conseller de Salut a l'exili i diputat d'ERC, haurien de renunciar a l'acta per tal de garantir la tria de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) en segona votació.JxCat, però, va tancar ahir la porta a que això passés. "Si renunciessin estarien aplanant el terreny al plantejament de la Moncloa i estan esbandant l'estat de dret", va argumentar Rull al programa Preguntes Freqüents de TV3 . Així doncs, la sortida, segons el dirigent del PDECat, és continuar negociant. "Hem de tornar a seure a negociar i desbloquejar aquesta negociació. Volem parlar amb la CUP i veure quines alternatives hi ha. Podem continuar negociant o no?", va preguntar, dirigint-se als cupaires.

