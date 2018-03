Els «comuns» rebutgen abstenir-se en una investidura de Sànchez

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, en roda de premsa al Parlament Foto: ACN

La diputada de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha rebutjat una abstenció del seu grup per permetre la investidura del número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, en segona votació. En una entrevista al programa FAQS de TV3, Alamany va recordar que durant la campanya electoral prèvia a les eleccions del 21-D, la seva candidatura va prometre que no investirien un candidat de JxCat.D'altra banda, Alamany ha instat els negociadors a posar sobre la taula un candidat d'ERC per presidir la Generalitat, donant a entendre que s'hi sentirien més pròxims. Una opció que el diputat de JxCat Josep Rull ha descartat tot defensant que hi ha un acord amb ERC que estableix que el candidat ha de ser de JxCat perquè va obtenir més escons a les eleccions.Alamany afirma que un candidat d'ERC seria una "música que agrada més" als comuns. Però també ha afegit que fins ara la porta a un govern d'esquerres no ha estat oberta tot i que Catalunya en Comú ho ha proposat diverses vegades. "Si s'obre aquesta porta tindríem la responsabilitat d'estar a l'alçada", ha afegit.

