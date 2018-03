Carles Fernández, del PSC, nou alcalde de la Roca del Vallès

Carles Fernández (PSC) ha estat escollit com a nou alcalde de la Roca del Vallès després del ple extraordinari que s'ha celebrat aquest dissabte al migdia. El socialista substitueix Albert Gil (ERC) després que aquest renunciés al càrrec tal i com establia el pacte de govern que van signar els dos repartits a finals de 2016, i que fixava que es repartirien l’alcaldia fins a final de mandat. Cal recordar que el setembre del 2016 ERC i CiU van trencar el pacte de govern que tenien des de les eleccions del 2015 per, segons va dir Gil, "la progressiva pèrdua de confiança entre els dues formacions".Durant les votacions, el canvi d'alcalde ha rebut els vots dels 5 regidors del PSC, 4 d’ERC (Jordi Fortí no ha assistit a la sessió), els 2 d’ICV-EUiA, el del PP i el de la regidora no adscrita, Carmen Díaz. Els tres regidors de CiU hi han votat en blanc, i el seu regidor i exalcalde Rafael Ros ha criticat el pacte, que ha qualificat de "contranatura". A més, ha vaticinat que no arribaran al final de la legislatura.En declaracions a VOTV, Gil ha fet un balanç positiu de l'acord amb els socialistes: "Hem pogut aprovar dos pressupostos en un any i el del 2018, per primer cop en molts anys, estava a punt abans d'acabar l'any anterior". També ha destacat la millora de la situació econòmica del consistori: "Hem establert una política de contenció que ens ha permès liquidar eld eute del pavelló municipal, que ens costava 500.000 euros anuals. Hem pogut aconseguir superàvit i en el pressupost d'aquest any augmentarem els recursos per la neteja viària i per joventut", ha destacat. Pel que fa a la política nacional, Gil insisteix que tenen diferències amb el PSC però defensa que aquestes s'han de mantenir fora de l'àmbit local.Amb l'arribada de Fernández a l'alcaldia, el PSC recupera el càrrec 10 anys després. L'últim alcalde socialista va ser Miquel Estapé, que va ser el batlle entre els anys 2005 i 2007. En les eleccions municipals del 2007 i del 2011, el PSC va ser la força més votada, però CiU va aconseguir l'alcaldia pactant amb ERC primer i amb el PP després.

