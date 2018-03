Rull diu que Puigdemont i Comín no renunciaran a l'escó per facilitar la investidura de Sànchez

Josep Rull, durant la roda de premsa a l'Agència Efe Foto: Junts per Catalunya

El diputat de JxCat i exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que Carles Puigdemont i Toni Comín no renunciaran als seus escons de diputats per permetre la investidura de Jordi Sànchez. En una entrevista al programa FAQS de TV3, Rull ha argumentat que fer-ho suposaria "aplanar el terreny al plantejament de la Moncloa"."Si renunciessin estarien aplanant el terreny al plantejament de la Moncloa i estan esbandant l'estat de dret", ha argumentat. Així doncs, la sortida, segons Rull, és continuar negociant. "Hem de tornar a seure a negociar i desbloquejar aquesta negociació. Volem parlar amb la CUP i veure quines alternatives hi ha. Podem continuar negociant o no?", ha preguntat dirigint-se als cupaires. La CUP va decidir aquest dissabte que els seus quatre diputats s'abstindran en una investidura , també en una segona votació. Aquesta decisió suposa que la majoria independentista al Parlament no sumi perquè Puigdemont i Comín no poden votar, segons ha establert el Tribunal Constitucional (TC).Amb els vots dels dos diputats a Brussel·les n'hi hauria prou amb l'abstenció de la CUP en segona votació. Rull ha apostat per tornar a seure i desbloquejar la negociació. "Ara no ens podem permetre el luxe de fracassar", ha avisat.L'exconseller ha defensat que els partits independentistes tenen una "altíssima responsabilitat· de desllorigar la negociació i ha promès que JxCat hi posarà tot de la seva part. "Tenim el mandat de l'1-O, del 21-D però no tenim el mandat democràtic de fracassar en aquesta negociació", ha refermat.

